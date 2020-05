Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Πολύτιμες συμβουλές για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου και ο Κρόνος που το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί τα πρώτα του δοκιμαστικά στον Υδροχόο γυρίζει ανάδρομος, τροχιά που θα κρατήσει μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και θα τον φέρει στην 26η μοίρα του Αιγόκερω. Μέχρι την 1η Ιουλίου όμως θα συνεχίσει να διελαύνει τη ζωδιακή περιοχή του Υδροχόο και θα μας βάζει σε ανύποπτο χρόνο έκτακτα διαγωνίσματα για να δει τι μάθαμε και αν έχουμε διαβάσει τα μαθήματα μας.

Από το ζώδιο του Ουρανού (σ.σ. τον Υδροχόο) αυτό που τον απασχολεί είναι να δει πού ξεπεράσαμε τα όρια χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου τους κινδύνους και τις συνέπειες. Πού προσπαθήσαμε να σηκώσουμε κεφάλι, όχι επειδή ήταν σκυμμένο, αλλά επειδή δεν ήμασταν σε θέση να συνειδητοποιήσουμε και να εκτιμήσουμε ότι είχαμε ελευθερία κινήσεων. Κατά τ’ άλλα, ο Ερμής που από χθες πέρασε στους Διδύμους θα τριγωνίσει τον Κρόνο γεγονός που μας δίνει την ευκαιρία να κινηθούμε με σχέδιο και οργάνωση.

ΚΡΙΟΣ

Αυτό το διάστημα που ο Κρόνος θα κάνει ανάδρομη περιπολία στον Υδροχόο θα ελέγξει την πρακτικότητα και την αφοσίωση στους στόχους σου. Είναι αυτό που λένε ότι αν δε βλέπεις εκεί που πας, θα πας εκεί που βλέπεις, γι’ αυτό πρόσεξε που κοιτάς… Δεν είναι μια περίοδος που εκτιμάται ιδιαίτερα η όποια ελαστικότητα ή προσαρμοστικότητα σου. Δεν ευνοείται το «μπορώ να κάνω αυτό, αλλά άμα δεν κάτσει θα κάνω το άλλο». Θέλει συγκεκριμένη στόχευση και βήματα ακριβείας για να πετύχεις.

ΤΑΥΡΟΣ

Στην αστρολογία ο Κρόνος σχετίζεται με την εξουσία, τα αφεντικά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Το διάστημα λοιπόν που κινείται στον Υδροχόο έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει τα δεδομένα στις σχέσεις σου με τους παραπάνω. Τώρα θα έχεις την ευκαιρία να δεις κατά πόσο έχεις προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα, τι έμαθες απ’ όσα συνέβησαν τους προηγούμενους δύο περίπου μήνες κι αν έχεις τη δύναμη να ξεπεράσεις τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν ή αν βρίσκεσαι στην εκκίνηση…

ΔΙΔΥΜΟΙ

Με τον Κρόνο να γυρίζει ανάδρομος στον Υδροχόο θα κληθείς να αποδείξεις στην πράξη το αν οι όποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετώπισες και οι όποιες επιλογές έκανες που σηματοδότησαν δραστικές αλλαγές στη ζωή σου ήταν ικανές να σε κάνουν να δεις τη ζωή μέσα από άλλο πρίσμα και να αναπτύξεις μια διαφορετική φιλοσοφία για τα πράγματα ή αν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που απλά ζει μια ίδια ζωή κάτω από άλλες συνθήκες. Πάντως κι αυτές οι συνθήκες θα αλλάξουν αν κρίνει ότι δεν έχεις πάρει το μάθημα σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Το να γυρνάει ο Κρόνος ανάδρομος στον 8ο ηλιακό σου οίκο, η αλήθεια να λέγεται, περιορίζει κάπως τις πιθανότητες που σου δίνει ο Δίας για να περάσεις ένα φουλ ερωτικό και άκρως σεξουαλικό καλοκαίρι. Βέβαια μπορεί από την άλλη να χρησιμοποιήσεις το σεξ σαν εργαλείο να επιβληθείς στους άλλους κι αυτό είναι κάτι που σε κάποιους αρέσει... Επίσης, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να επανεξετάσεις τα οικονομικά σου δεδομένα, αλλά και να δεις κάποια θέματα υγείας που έχεις πάρει αψήφιστα.

ΛΕΩΝ

Θεωρητικά με τον Κρόνο απέναντι σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται ναρκοπέδιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως, αφού θα έχεις την ευκαιρία να αποδείξεις σε κάποιους ανθρώπους ότι δεν είσαι εκείνος ο ασταθής τύπος που νοιάζεται μόνο για την πάρτη του και αδιαφορεί για το πως μπορεί να νιώθουν οι... αυλικοί του. Από την άλλη, αν δεν είσαι έτοιμος να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν, μια σχέση ή μια συνεργασία δε φαίνεται να έχει μέλλον.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με τον Κρόνο να κινείται ανάδρομα το επόμενο διάστημα στον Υδροχόο θα πρέπει να ξαναδείς αυτά που χαρακτηρίζουν τη ποιότητα της ζωής σου και που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την υγεία και το σώμα σου. Αν δεν έχεις καταφέρει να μείνεις μακριά από συνήθειες που σε επιβαρύνουν, αν έχεις υποτιμήσει τη δύναμη τους κι αν επίσης δεν έχεις καταφέρει να μείνεις πιστός σε μια ρουτίνα που μπορεί μεν να έχει κόπο, αλλά σου προσφέρει και σημαντικά οφέλη, τότε οι συνέπειες είναι εδώ και έχουν και διάρκεια.

ΖΥΓΟΣ

Οι ευθύνες σου και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα παιδιά θα είναι ένα σημαντικό ζήτημα για σένα την επόμενη περίοδο. Αυτά που θα πω όμως αφορούν και στα ερωτικά σου. Αν λοιπόν απέναντι σε ερωτικούς συντρόφους ή παιδιά έχεις λειτουργήσει αυταρχικά, χωρίς να εκτιμάς ότι βρίσκονται στη ζωή σου για να την κάνουν πιο όμορφη, τότε είτε θα επαναστατήσουν και θα τους βρεις απέναντι σου, είτε θα προκύψουν δυσκολίες που θα σε αναγκάσουν να αλλάξεις τροπάριο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με τον Κρόνο να κινείται ανάδρομος στον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού είναι πολύ πιθανό να προκύψουν θέματα με μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας σου, τα οποία θα σε φορτώσουν με ευθύνες κι υποχρεώσεις που δε θα μπορείς να αποφύγεις. Παράλληλα, καλείσαι να αποδείξεις ότι μπορείς να είσαι εσύ ο στυλοβάτης του σπιτιού, αυτός που στη δύσκολη στιγμή θα βγει μπροστά και με τον πιο δίκαιο τρόπο θα αποδώσει στον καθένα τις ευθύνες που του αναλογούν. Ενδεχομένως, τέλος, να προκύψουν ζητήματα και με το σπίτι ή ακόμα και μια αναγκαστική μετακόμιση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο Κρόνος ανάδρομος στον 3ο ηλιακό σου οίκο βάζει δυσκολίες στην επικοινωνία σου με τους άλλους. Αν τους αντιμετώπιζες τόσο καιρό αφ’ υψηλού, αδιαφορώντας να ακούσεις τη γνώμη τους, στην ξαναλένε, μόνο που αυτή τη φορά όχι με την ίδια υπομονή και καλή διάθεση. Από την άλλη υπάρχει δυσκολία στο κλείσιμο κάποιων συμφωνιών ή από κει που είχες το ρόλο του ισχυρού, μπορεί να είσαι αυτός που θα παρακαλέσει περισσότερο. Τέλος, θα χρειαστεί να επαναξιολογήσεις την άποψη σου για κάποια άτομα, για τα οποία είχες υψηλότερες προσδοκίες από αυτές που κατάφεραν να εκπληρώσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Με τον Κρόνο το επόμενο διάστημα να κινείται ανάδρομος στον Υδροχόο τα οικονομικά σου δεδομένα είναι αυτά που σε πρώτη φάση σου προκαλούν σύγχυση και σε κάνουν να αμφισβητείς κατά πόσο μπορείς να ακολουθήσεις το πλάνο που έχεις σχεδιάσει. Αν το προηγούμενο δίμηνο ξόδεψες αλόγιστα θα αναγκαστείς να προσγειωθείς σε νέα δεδομένα. Αν παρόλα αυτά κατάφερες να δημιουργήσεις τις βάσεις για να κινηθείς σε ένα πιο παραγωγικό πλαίσιο, θα δεις ότι αυτό θα αποδώσει ακόμα περισσότερο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Κρόνος που το επόμενο διάστημα θα κινείται ανάδρομος στο ζώδιο σου θέλει να ξέρει κατά πόσο το προηγούμενο δίμηνο ενδιαφέρθηκες να κάνεις πράγματα που θα ωφελήσουν εσένα τον ίδιο, αν σε προστάτεψες ή σε εξέθεσες σε κίνδυνο. Φροντίζεις τον εαυτό σου ή αμελείς τις ανάγκες του σώματος σου; Ενδεχομένως λοιπόν αν δεν έχεις προσέξει να αντιμετωπίσεις θέματα με το δέρμα, τα δόντια ή τα οστά σου, ενώ θα έρθει να αξιολογήσει και τα όρια που έχεις θέσει σε σχέσεις και συνεργασίες.

ΙΧΘΥΣ

Με τον Κρόνο να γυρίζει ανάδρομος στον Υδροχόο καλείσαι να επανεξετάσεις θέματα που αφορούν στις επαγγελματικές σου σχέσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεσαι. Έχεις διαχειριστεί με σοβαρότητα τις υποχρεώσεις που σου αναλογούν ή προσπαθείς να κρυφτείς πίσω απ’ την ομαδική δουλειά; Το εργασιακό σου περιβάλλον σε γεμίζει ή παραμένεις σε μια δουλειά, επειδή απλά φοβάσαι να πας παρακάτω; Αυτές οι απαντήσεις θα κρίνουν πολλά…

