Κόσμος

Ο Τραμπ τσακώθηκε με δημοσιογράφο κι έφυγε από συνέντευξη Τύπου!

Ο πλανητάρχης εκνευρίστηκε από μια ερώτηση της κινεζικής καταγωγής, ανταποκρίτριας του CBS στην αμερικανική προεδρία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε απότομα τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, έπειτα από μια λογομαχία με την κινεζικής καταγωγής ανταποκρίτρια του CBS στην αμερικανική προεδρία.

Η Γουέιτζι Τζιάνγκ, η ανταποκρίτρια του δικτύου στον Λευκό Οίκο, που έχει γεννηθεί στην Κίνα αλλά μεγάλωσε στην Αμερική, απηύθυνε στον πρόεδρο το ερώτημα γιατί αναφέρεται με τόση έμφαση στον αριθμό των διαγνωστικών τεστ που γίνονται στις ΗΠΑ και τον συγκρίνει με εκείνους άλλων κρατών, σαν να επρόκειτο για κάποιου είδους διεθνή διαγωνισμό.

«Ίσως αυτή να είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε να γίνει στην Κίνα. Μη ρωτάτε εμένα, να πάτε να ρωτήσετε την Κίνα!», της αντιγύρισε ο Τραμπ, εμφανώς οργισμένος.

«Και γιατί το λέτε αυτό σ’ εμένα;», απόρησε η Τζιάνγκ, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον της Κίνας εξαιτίας της εμφάνισης και της καταγωγής της.

«Θα το έλεγα σε οποιονδήποτε μου έθετε μια τόσο μοχθηρή ερώτηση όπως αυτή», απάντησε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Αρνήθηκε να απαντήσει όταν η Τζιανγκ του απηύθυνε νέα ερώτηση, κατέβηκε από το βάθρο κι έφυγε.