Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: εκατόμβη νεκρών για ακόμη μια μέρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα.

Άλλοι 116 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 το προηγούμενο 24ωρο στη Γερμανία, όπου καταγράφηκαν επίσης ακόμη 933 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, δείχνουν τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έφθασε έτσι τα 7.533 επί συνόλου 170.508 κρουσμάτων μόλυνσης, κατά τα στοιχεία του ινστιτούτου, που είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.

Ο απολογισμός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τους αριθμούς που καταγράφονταν το προηγούμενο εικοσιτετράωρο (22 θάνατοι, 357 κρούσματα).