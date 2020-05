Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: τις επόμενες μέρες θα φανούν τα αποτελέσματα από τη σταδιακή άρση των μέτρων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, υποστήριξε ότι θα είναι καλύτερα να ανοίξουν οργανωμένες δομές και να πηγαίνει ο κόσμος εκεί αντί στις πλατείες.