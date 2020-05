Αθλητικά

Πέθανε ο Αγκιλάρ

Θρήνος στη Ρεάλ Μαδρίτης από την απώλεια ενός θρύλου της

Aπεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ο Φραντσίς Χαβιέρ Αγκιλάρ Γκαρσία, πιο γνωστός ως Ικο Αγκιλάρ, γεννημένος στο Σανταντέρ το 1949.

Κορυφαίος σκόρερ, αγωνίστηκε με την Ρεάλ Μαδρίτης 1971 έως το 1979 κ (190 αγώνες και 50 γκολ) , κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, ενώ επίσης μεταξύ άλλων, φόρεσε την φανέλα της Σανταντέρ, Χιχόν και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Είχε τρεις συμμετοχές με την εθνική Ισπανίας. Ανακοίνωση για την απώλειά του εξέδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.