Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Για ποιές επιχειρήσεις ξεκινούν οι πληρωμές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με τις οι επιχειρήσεις των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις. Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα. Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ.

Από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής στις επιχειρήσεις οι οποίες συμπλήρωσαν χθες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ την Αίτηση Χορήγησης, επέλεξαν το τελικό ποσό και αποδέχθηκαν τους όρους αποπληρωμής του.

Συγκεκριμένα χθες οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες 9.221 αιτήσεις ενώ ο αριθμός των επισκέψεων στην πλατφόρμα ξεπέρασε τις 105.000.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση του κρατικού δανείου έχουν τη δυνατότητα εντός 5 εργάσιμων ημέρων να υποβάλουν ένσταση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης. Οι περισσότερες αιτήσεις που απορρίφθηκαν είχαν υποβληθεί από ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Επίσης μετά την υποβολή της οριστικής αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, η επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει την αίτηση αυτή περισσότερες από μία φορές μέχρι το τέλος της ημέρας της αρχικής υποβολής της. Μετά το πέρας της ημέρας αυτής, η οριστική αίτηση δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Υπενθυμίζεται οτι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 15 Μαίου. Στην εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-Δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι οι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες κατά την 31η Μαρτίου 2020 απασχολούσαν από 1 έως 500 εργαζόμενους, ή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020.

-Για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής αποτελεί προϋπόθεση η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να αποκλεισθεί μια επιχείρηση και να μην είναι δικαιούχος, θα πρέπει να είναι σε αδράνεια συνεχώς για όλο το διάστημα από 1ης Απριλίου 2019 και μετά, έως και τις 2 Απριλίου 2020. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση είναι μόνο κάποιο διάστημα σε αδράνεια ή υπάρχουν τμηματικές περίοδοι αδράνειας, π.χ. από 1/5/2019-30/11/2019 και από 1/1/2020-31/1/2020, δικαιούται την επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό είναι κατ' αρχήν επιλέξιμες όλες οι επιχειρήσεις που στο διάστημα αυτό εμφανίζονται ως «ενεργές», σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ομοίως, η προϋπόθεση της μη υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και τις 2 Απριλίου 2020, υπέβαλαν δηλώσεις με μηδενικές εισροές και μηδενικές εκροές, δηλαδή δηλώσεις μέχρι και το Α' τρίμηνο του 2020, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τον τρίτο μήνα του 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

-Δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή επιχειρήσεις που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε πτώχευση ή διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι η ενίσχυση ενεργών επιχειρήσεων.

-Δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή, οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019 και έχουν υποβάλει, μέχρι και τις 3 Μαΐου 2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 31 Μαρτίου 2020, κατά τα προαναφερθέντα. Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά την περίοδο αυτή έστω και μία χρεωστική δήλωση ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω του μηδενός) εκροές, δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

- Στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον υπήρχε η υποχρέωση, οι επιχειρήσεις αυτές δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή.

-Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες αλλά απαλλάσσονται από την επιβολή του ΦΠΑ και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του υποβληθέντος εντύπου Ε3, ανεξάρτητα εάν οι δηλώσεις δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί.