Πολιτική

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: Ο “Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας” απελευθερώνει 50 στρέμματα δημόσιου χώρου (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε πως θα υλοποιηθεί το έργο. Πότε θα παραδοθεί η πρώτη φάση.

Για το σχέδιο με το οποίο θα αλλάξει όψη το ιστορικό κέντρο «Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας» μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Αθήνας η ενοποίηση του ιστορικού κέντρου είναι ένα κομμάτι του σχεδίου, ενώ σημείωσε ότι αυτό το κάνουν όλες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη.



Όπως αποκάλυψε υπήρξε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου έγινε κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία είχε να γίνει από το 2004, όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης και τόνισε ότι όλες οι παρεμβάσεις στην χειρότερη περίπτωση θα έχουν επίπτωση στην πόλη μόλις 4% .



Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι «το στοίχημα της πόλης είναι η μεικτή χρήση, να συμβιώνουμε όλοι μαζί οι μόνιμοι κάτοικοι οι εργαζόμενοι και οι τουρίστες, και αυτό θέλουμε να πετύχουμε», ενώ ανέφερε ότι «ο Μεγάλος περίπατος απελευθερώνει 50 στρέμματα δημόσιου χώρου» και τόνισε ότι «σήμερα η Αθήνα αδικείται και μας αδικεί όλους».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε μια εικόνα για τα έργα που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι θα είναι ένα έργο ζωντανό και ανοιχτό, το οποίο θα γίνει σταδιακά. «Θα το παρακολουθούμε, θα το αξιολογούμε και στην συνέχεια θα έρθουν οι μόνιμες αλλαγές» σημείωσε.

Τέλος ο κ. Μπακογιάννης αποκάλυψε ότι το πιλοτικό σχέδιο θα ξεκινήσει να δουλεύεται στα τέλη Μαΐου και θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου η πρώτη φάση του σχεδίου .