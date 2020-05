Πολιτισμός

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Αγία Σοφία γίνεται τέμενος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση συνεργάτη του Ερντογάν που άναψε… φωτιές.

Ένα μήνυμα στο λογαριασμό του Διευθυντή Επικοινωνίας του Προέδρου Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν για την Αγία Σοφία, ήταν η αφορμή ώστε σήμερα ο τουρκικός τύπος να ερμηνεύει το μήνυμα ως σήμα ότι η Αγία Σοφία πρόκειται να ανοίξει ως μουσουλμανικό τέμενος.

Στο λογαριασμό του στο Twitter, o Φαχρετίν Αλτούν, ανάρτησε μια φωτογραφία της Αγίας Σοφίας – που έχει μετατραπεί από μουσουλμανικό τέμενος σε μουσείο το 1935- και την ακόλουθη φράση: "Μας έλλειψε! Αλλά κάντε υπομονή. Θα τα καταφέρουμε μαζί."

Η φράση αυτή προβάλλεται στο σημερινό τουρκικό τύπο με άρθρα για την ιστορία της Αγίας Σοφίας και για την "ανυπομονησία" του τουρκικού λαού να δουν το ιστορικό αυτό μνημείο να γίνεται πάλι τέμενος. Μάλιστα κάποιοι εικάζουν ότι η 29η Μαίου, ημέρα της Άλωσης της Πόλης (και ημέρα νίκης για τους Μουσουλμάνους Τούρκους) μπορεί να είναι η ημέρα που θα ανοίξει η Αγία Σοφία ως τέμενος και χώρος προσευχής για τους Μουσουλμάνους.

Το μήνυμα του Φαχρετίν Αλτούν προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό , γράφει ο σημερινός τύπος. Εκείνοι που είδαν το μήνυμα άρχισαν να ρωτάνε πότε θα ανοίξουν τα τζαμιά για προσευχή ή πότε θα ανοίξει η Αγία Σοφία για μουσουλμανική λατρεία. Η εφημερίδα Χουριέτ μάλιστα δημοσιεύει μακροσκελές άρθρο για την ιστορία της Αγίας Σοφίας από την ίδρυσή της ως τις μέρες μας.

Σημειώνεται ότι τα τζαμιά έχουν κλείσει στην Τουρκία από την αρχή της πανδημίας. Το μέτρο αυτό είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εκ μέρους των ακραιφνών Μουσουλμάνων της Τουρκίας.

Το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας έχει βρεθεί συχνά στην ατζέντα της τουρκικής ηγεσίας και κυρίως του προέδρου Ταίπ Ερντογάν. Στις 24 Μαρτίου του 2019, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η μετατροπή του μουσείου της Αγίας Σοφίας σε τέμενος για προσευχή αποτελεί προσδοκία ολόκληρου του τουρκικού έθνους και του μουσουλμανικού κόσμου. Και από πέρσι ένα τμήμα του εσωτερικού της Αγίας Σοφίας χρησιμοποιείται για μουσουλμανική προσευχή.

Το Μουσείο της Αγίας Σοφίας αποτελεί το πλέον δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην Τουρκία. 3.72 εκατομμύρια επισκέφτηκαν το μουσείο το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.