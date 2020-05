Κόσμος

Η Άγκυρα επιτίθεται στις 5 χώρες που την κατηγόρησαν για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Στο στόχαστρο του τουρκικού ΥΠ.ΕΞ , βρέθηκε εκτός των συνήθων υπόπτων, Ελλάδας και Κύπρου, η Γαλλία που την αποκαλεί «ηγέτιδα δύναμη της συμμαχίας του κακού».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Άκσοϊ εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον της κοινής διακήρυξης των 5 χωρών που κατηγορούν την Τουρκία για παραβιάσεις κανόνων διεθνούς δικαίου. Οι χώρες που υπέγραφαν την κοινή διακήρυξη, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Αίγυπτος και τα ΗΑΕ.

Ο Ακσοϊ αφού ισχυρίζεται πως οι χώρες αυτές οδηγούν σε χάος την περιοχή, υποστηρίζουν δικτάτορες και πως τα σχέδια τους χάλασαν με τη δράση της Τουρκίας αναφέρει πως «η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι αντί να κάνουν διάλογο με τη χώρα μας και την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” , εναποθέτουν τις ελπίδες τους από χώρες που δεν έχουν σχέση με την περιοχή κι αυτό θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αποικιοκρατικής λογικής και επιβολής…».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης η Άγκυρα κατηγορεί το Παρίσι και αναφέρει πως «ψυχική σύνθεση της Γαλλίας δείχνει πως αναλαμβάνει τον ρόλο της ηγέτιδας δύναμης της συμμαχίας του κακού!».

Η ανακοίνωση καταλήγει και αναφέρει πως «στην περιοχή μας η ειρήνη και η σταθερότητα δεν θα επιτευχθεί με συμμαχίες του κακού αλλά και διάλογο και συνεργασία».