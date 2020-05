Αθλητικά

Ο Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε στο Μιλάνο

Μετά από δίμηνη παραμονή του στη Σουηδία, επέστρεψε κι αρχίζει προπονήσεις.

Μετά από δίμηνη παραμονή στην πατρίδα του, όπου πέρασε την καραντίνα λόγω του κορονοϊού, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς γύρισε στην Ιταλία και στο Μιλάνο, προκειμένου σταδιακά να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Οι σχετικές φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της ιταλικής μεγαλούπολης, απεικονίζουν τον 38χρονο επιθετικό, να φορά προστατευτική μάσκα και γάντια, πριν αφιχθεί στο Μιλανέλο, το προπονητικό κέντρο των «ροσονέρι».

Σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο, ο Σουηδός επιθετικός, θα παραμείνει σε καραντίνα δύο εβδομάδων, ενώ οι συμπαίκτες του θα αρχίσουν ομαδικές προπονήσεις από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Ο Ιμπραΐμοβιτς έφυγε από την Ιταλία στις 12 Μαρτίου και εγκαταστάθηκε στην Στοκχόλμη, ενώ έκανε προπονήσεις με την Χάμαρμπι, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης με ποσοστό 25% των μετοχών.