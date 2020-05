Κόσμος

Ισραήλ: νεκρός στρατιώτης από επίθεση με πέτρα!

Συγκρούσεις εξακολουθούν να μαίνονται στο χωριό Γιαμπάντ, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα το πρωί όταν ένας Παλαιστίνιος στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης τον χτύπησε με μια πέτρα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο λοχίας Αμίτ Μπεν Ιγκάλ, 21 ετών, επλήγη στο κεφάλι "σήμερα το πρωί στη διάρκεια επιχείρησης κοντά στο χωριό Γιαμπάντ, δυτικά της Τζενίν", επεσήμανε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Εκπρόσωπός του διευκρίνισε ότι ένας Παλαιστίνιος έριξε εναντίον του μία πέτρα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για το συμβάν.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι στρατιώτες βρίσκονταν στο χωριό για να κάνουν συλλήψεις στο σπίτι από το οποίο προήλθε η πέτρα.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στο Ισραήλ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Κνεσέτ Μπένι Γκαντς, πριν την ορκωμοσία της κυβέρνησης ενότητας την Πέμπτη.

Περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που κατέλαβε το 1967 το Ισραήλ. Εξάλλου 400.000 Ισραηλινοί διαμένουν επίσης εκεί σε παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου εβραϊκούς οικισμούς.