Κοινωνία

Κατασχέθηκαν χιλιάδες πακέτα λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές. Που εντοπίστηκαν τα λαθραία τσιγάρα και ο καπνός.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια επιχείρησης, κατά την οποία κατασχέθηκαν πάνω από 7.800 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 65 κιλά καπνού σε εκατοντάδες συσκευασίες των 50 γραμμαρίων (έκαστη).

Όπως ανακοινώθηκε, οι κατασχεθείσες ποσότητες, που στο σύνολό τους δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου, εντοπίστηκαν σε κατάστημα που διατηρεί 45χρονος στη Νέα Απολλωνία, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται πως είχε προμηθευτεί μέρος των παραπάνω καπνικών προϊόντων από συνομήλικο άνδρα, η σύλληψη του οποίου είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα, όταν κινούμενος με αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή βρέθηκαν στην κατοχή του κωδικοποιημένες σημειώσεις με χρηματικά ποσά, μάρκες τσιγάρων και ονόματα φερόμενων πελατών του, όπως επίσης το ποσό των 4.500 ευρώ που εκτιμάται ότι συνδέεται με την παράνομη εμπορία αυτών των προϊόντων.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και κατά περίπτωση για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς στο αυτοκίνητο του δεύτερου βρέθηκαν αποσπάσματα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης (βάρους 0,67 γραμμαρίων).