Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: ουρές και μεγάλη ταλαιπωρία στο “Θεαγένειο” (εικόνες)

Που οφείλεται ο συνωστισμός και η πολύωρη αναμονή για τους ασθενείς.

Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί στην πύλη του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, «Θεαγένειο».

Ασθενείς οι οποίοι είχαν ραντεβού τους προηγούμενους μήνες, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για την αλλαγή του, και σήμερα μετέβησαν στο νοσοκομείο για να εξεταστούν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του grtimes.gr.

Οι πολίτες περνούν πρώτα από το θυρωρείο του νοσοκομείου για να δώσουν τα στοιχεία τους, ενώ αν κάποιος δεν έχει ραντεβού θα πρέπει να το κλείσει τηλεφωνικά, καθώς η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης εντός του νοσοκομείου.

Στην είσοδο του νοσοκομείου γίνεται θερμομέτρηση των εισερχομένων, ενώ στον θάλαμο των εξωτερικών ιατρείων περιμένει πολύς κόσμος, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και φορώντας μάσκα.

Να σημειωθεί ότι η αναμονή είναι πολύωρη. Είναι χαρακτηριστικό πως κάποια άτομα περιμένουν από τις 9 το πρωί και ακόμη δεν έχουν εξυπηρετηθεί.