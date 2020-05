Αθλητικά

Τέλος ο Φέτελ από την Ferrari

Ανακοινώθηκε και επίσημα το "διαζύγιο". Τι δήλωσαν οι δυο πλευρές. Τι αποκάλυψαν οι γερμανικές εφημερίδες Bild και Auto Motor und Sport .

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ, θα αποχωρήσει από τη Ferrari στο τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική ομάδα.

«Αυτή είναι μια απόφαση που ελήφθη από κοινού, από εμάς και τον Σεμπάστιαν, κάτι που και τα δύο μέρη πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Ματία Μπινότο. «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση να φτάσουμε, δεδομένου ότι ο Σεμπάστιαν αξίζει ως οδηγός και ως άτομο.»

Οι γερμανικές εφημερίδες Bild και Auto Motor und Sport αποκάλυψαν ότι ο 32χρονος, ο οποίος θα είναι εκτός συμβολαίου στο τέλος του 2020, απέρριψε τους όρους που προσφέρονται σε μια νέα συμφωνία.

«Η ομάδα και εγώ συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει πλέον κοινή επιθυμία να μείνουμε μαζί μετά το τέλος αυτής της σεζόν», δήλωσε ο Φέτελ. «Τα οικονομικά θέματα δεν έπαιξαν κανένα ρόλο σε αυτήν την κοινή απόφαση. Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι όταν πρόκειται να κάνω ορισμένες επιλογές και δεν θα είναι ποτέ. Αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες οδήγησε πολλούς από εμάς να σκεφτούμε ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητές μας στη ζωή», πρόσθεσε. Ο Φέτελ είπε ότι θα πάρει τώρα χρόνο «για να σκεφτεί τι πραγματικά έχει σημασία όταν πρόκειται για το μέλλον μου».

Η ιταλική εφημερίδα Gazetta dello Sport ανέφερε πρόσφατα, ότι στον Φέτελ προσφέρθηκε παράταση ενός έτους με μείωση μισθού.

Ο Φέτελ εντάχθηκε στη Ferrari το 2015 αφού κέρδισε όλους τους τίτλους του με τη Red Bull και ονειρεύτηκε να μιμηθεί τον ήρωα της παιδικής του ηλικίας, Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος πήρε πέντε από τους επτά τίτλους του με την ομάδα που εδρεύει στο Μαρανέλο.

Ο Τσαρς Λεκλέρκ, ο οποίος κέρδισε δύο αγώνες πέρυσι και είναι μόλις 22 ετών, έτερος οδηγός της Ferrari, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024 και θεωρείται ως το μέλλον της ιταλικής ομάδας.

Ο Μονεγάσκος ξεπέρασε τον Φέτελ στην πρώτη του σεζόν στη Ferrari πέρυσι, τερματίζοντας μπροστά του συνολικά και κερδίζοντας περισσότερους πόντους, βάθρα και νίκες.

Ο Αυστραλός Ντανιέλ Ρικάρντο της Renault, και ο Ισπανός της McLaren, Κάρλος Σάινθ , έχουν αναφερθεί ως κορυφαίοι υποψήφιοι για να τον αντικαταστήσουν. Και οι δύο είναι εκτός συμβολαίου στο τέλος του 2020.

Ο έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον έχει επίσης συνδεθεί με τη Ferrari, αλλά έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να μείνει με τη Mercedes.