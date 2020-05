Πολιτική

Politico: Η πρόταση της Ελλάδας για τον τουρισμό στην ΕΕ

Η Αθήνα έχει υποβάλει τη δική της πρόταση στην Κομισιόν ενόψει και της κρίσιμης συνεδρίασης του Κολεγίου των Επιτρόπων.

Η Αθήνα πιέζει για μια πολύ γρήγορη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις τις προτάσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς, ωστόσο, να προκρίνει το πλήρες άνοιγμα των συνόρων.

«Στόχος μας είναι να εργαστούμε για να επιτραπούν ξανά τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της ΕΕ έως τις 15 Ιουνίου, όπου είναι δυνατόν», αναφέρει ελληνικό έγγραφο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Politico, η Ελλάδα έχει στείλει non-paper με τις θέσεις αυτές στην Ε.Ε.., ενόψει και της συζήτησης του θέματος της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη που περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Κολεγίου των Επιτρόπων την Τετάρτη.

Η Αθήνα θέλει «δίκαιη μεταχείριση» όλων των πιθανών ταξιδιωτών για να αποτρέψει «οποιαδήποτε μεροληπτική στάση σε ό,τι αφορά την υπηκοότητα» στα πρωτόκολλα ταξιδιού. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον κατακερματισμό της Ενιαίας Αγοράς στην περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών», λέει το έγγραφο, ζητώντας να επιτρέπεται στους ανθρώπους να ταξιδεύουν… και στη συνέχεια να επιστρέφουν γρήγορα και εύκολα στο σπίτι: Δεν πρέπει να υπάρχει «καραντίνα ή άλλες δυσανάλογες ή ανασταλτικές απαιτήσεις κατά την επιστροφή». Ωστόσο, η Αθήνα δεν υποστηρίζει το πλήρες άνοιγμα των συνόρων για οποιονδήποτε.

Προτείνει όλοι οι ταξιδιώτες να υποβάλλονται σε τεστ είτε για τον κορονοϊό είτε για αντισώματα τρεις ημέρες πριν κάνουν ένα ταξίδι. Λέει επίσης ότι εναλλακτικά δεν θα απαιτηθούν τεστ «για ταξίδια μεταξύ περιοχών… που έχουν δείξει ξεκάθαρα και σταθερά στοιχεία ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό είναι υπό έλεγχο».