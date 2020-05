Οικονομία

Ρέγκλινγκ: διαχειρίσιμο το ελληνικό χρέος

Ο επικεφαλής του ESM απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα, για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Το χρέος της Ελλάδας είναι διαχειρίσιμο, παρά την αύξηση που θα σημειώσει λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς το κόστος εξυπηρέτησής του είναι χαμηλότερο σε σχέση με πολλές άλλες χώρες, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

Σε κοινή συνέντευξη που έδωσε στο γερμανικό, γαλλικό, ιταλικό, ισπανικό και ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ρέγκλινγκ τόνισε ότι η Ελλάδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Πρέπει να πω ότι αναγνωρίζεται τώρα πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών εκείνων που αντιμετώπισαν καλά την πανδημία. Υπάρχει σχετικά χαμηλός αριθμός μολυσμένων ανθρώπων και πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων που πέθαναν. Επομένως υπήρξε μεγάλη επιτυχία, με την έννοια αυτή, και μπορούμε μόνο να συγχαρούμε την Ελλάδα για αυτή την επιτυχία», είπε.

Ερωτηθείς, αν είναι πιθανή μία νέα κρίση στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας και της «έκρηξης» του χρέους, ο διευθύνων σύμβουλος του ESM απάντησε, «Όταν λέτε ότι το χρέος γίνεται εκρηκτικό, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυξάνεται, βέβαια, επειδή η Ελλάδα θα έχει ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα, όπως παντού αλλού. Το πρόβλημα, από τη μία πλευρά, είναι ότι το επιπλέον χρέος προστίθεται σε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια.

Όταν, όμως, συγκρίνετε τα ποσοστά του χρέους, πρέπει να κατανοήσετε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας περισσότερο από το μισό του χρέους της είναι έναντι του ESM, δηλαδή είναι με πολύ, πολύ χαμηλά επιτόκια. Επομένως, με την έννοια αυτή, το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησής του για την Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από ότι σε πολλές άλλες χώρες. Αυτός είναι ο λόγος που το χρέος της είναι διαχειρίσιμο, αν και η Ελλάδα έχει υψηλό επίπεδο. Το χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες, αλλά η χώρα δεν θα διαφέρει με την έννοια αυτή από τις άλλες χώρες - μέλη».

Στη συνέντευξή του, ο Ρέγκλινγκ επανέλαβε ότι, με βάση την απόφαση του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής, και οι 19 χώρες της Ευρωζώνης θα μπορούν να λάβουν μία πιστωτική γραμμή ύψους 2% του ΑΕΠ τους με μηδενικό επιτόκιο (με βάση τις σημερινές συνθήκες της αγοράς), εφόσον υποβάλουν σχετικό αίτημα, καθώς όλες θεωρούνται ότι έχουν βιώσιμο χρέος.

Τόνισε, επίσης, ξανά ότι η χορήγηση της πιστωτικής γραμμής δεν θα συνδέεται με μνημόνια, καθώς η σημερινή κρίση δεν είναι ευθύνη καμίας χώρας, αλλά ο μόνος όρος είναι η χρήση της να αφορά άμεσες ή έμμεσες υγειονομικές δαπάνες. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές με επιστολή του Επιτρόπου Τζεντιλόνι ότι δεν θα υπάρχει ειδική παρακολούθηση. Η Επιτροπή θα κάνει ό,τι κάνει πάντοτε με όλες τις χώρες - μέλη. Την εποπτεία, όπως είναι η εντολή της από τη Συνθήκη της ΕΕ.

Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτε με τη σημερινή κρίση. Θα εξετάζει την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση σε κάθε χώρα - μέλος. Το γεγονός, όμως, ότι μία χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη στήριξη (του ESM) για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης δεν θα οδηγήσει σε πρόσθετη παρακολούθηση ή πρόσθετες αποστολές στις χώρες», είπε ο επικεφαλής του ESM.

Ερωτηθείς ποιες είναι, πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες που θα μπορεί να επικαλεσθεί μία χώρα για να τις χρηματοδοτήσει με δάνειο από τον ESM, ο Ρέγκλινγκ σημείωσε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, τις άμεσες που αποτελούν το πρόσθετο κόστος λόγω της πανδημίας. Δεύτερον - και αυτές, είπε, ότι θα είναι πιθανόν ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν - θα μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα ορισμένο ποσοστό των σημερινών γενικότερων δαπανών για τον τομέα υγείας. Και, τρίτον, έμμεσες δαπάνες για τα μέτρα περιορισμού. Κάθε χώρα που ζητεί τη στήριξη του ESM για την πανδημική κρίση αναμένεται ότι θα μπορεί να δείξει εύκολα πως μπορεί να δαπανήσει το 2% του ΑΕΠ της σε τέτοιες δαπάνες, είπε ο Ρέγκλινγκ.

Δεν θα ζητήσουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης στήριξη από τον ESM και δεν θα τη χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι ζητήσουν, είπε ο επικεφαλής του ESM, εκτιμώντας ότι θα χρησιμοποιηθεί περίπου το ένα τρίτο των προβλεπόμενων κεφαλαίων, δηλαδή 80 δισ. ευρώ. Ο Ρέγκλινγκ τάχθηκε υπέρ της θέσης της Κομισιόν ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα πρέπει να έχουν και τη μορφή των επιχορηγήσεων και όχι μόνο των δανείων, προσθέτοντας ότι πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν στο τέλος αυτής ή την επόμενη εβδομάδα.