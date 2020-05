Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: Διευκρινίσεις για τις απουσίες των μαθητών

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την καταχώριση απουσιών στο myschool.

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώριση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-20 στο ΠΣ myschool, παρέχει με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά επισημαίνεται ότι:

Σε συνέχεια της αρ. πρ. Φ1/52525/Δ2/7-5-2020 εγκυκλίου με θέμα: «Ενημέρωση για την καταχώριση απουσιών στο ΠΣ myschool» σας διευκρινίζουμε ότι στην ειδική φόρμα αποτύπωσης απουσιών καταχωρίζεται καθημερινά το σύνολο των μαθητών/τριών που απουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανά τάξη (αριθμητικό σύνολο μαθητών/τριών και όχι των ωρών απουσίας).

Η αποτύπωση των ημερήσιων απουσιών δεν αφορά στον χαρακτηρισμό της φοίτησης, αλλά προορίζεται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα διατεθούν στο Υπουργείο Υγείας.

Στη νέα φόρμα απουσιών καταχωρίζονται όλες οι ημερήσιες απουσίες, ασχέτως αιτιολογίας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες που δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την αρ. πρ. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 ΥΑ (Β΄1765), καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, με αιτιολογία: «λόγω εποχικής γρίπης/covid-19».