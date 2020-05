Κοινωνία

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Έλεγχοι σε ΜΚΟ και δομές προσφύγων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελία για οικονομικές ατασθαλίες σε ΜΚΟ.

Επιτόπιους ελέγχους στις έδρες τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής και σε δύο δομές, τις οποίες λειτουργούν δύο εξ αυτών, διενήργησε σήμερα το πρωί μικτό κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και της ΕΛΑΣ.

Οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία για κάθε δράση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, κ.λπ.).

Η ΕΑΔ δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση στοιχείων των ΜΚΟ, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα και των τριών βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ οι δομές που λειτουργούν οι δύο από αυτές βρίσκονται η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Γλυφάδα.

Οι σημερινοί έλεγχοι διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελία για οικονομικές ατασθαλίες σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, χωρίς η καταγγελία να αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα.

Πηγές της ΕΑΔ ανέφεραν στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι με αφορμή την εν λόγω καταγγελία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλους σχετικούς φορείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.

Στη σημερινή αποστολή συμμετείχαν περισσότερα από 40 εξειδικευμένα στελέχη της ΕΑΔ και των διευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας και Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ. Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.