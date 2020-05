Οικονομία

Κορονοϊός - Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: σε λειτουργία το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Μέσω του ταμείου θα στηριχτεί η χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με το οποίο θα στηρίξει τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό μας σύστημα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 συστάθηκε με τη με αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020 του Υφυπουργού Ι. Τσακίρη, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στις 11/5/2020 υπογράφηκε η «Συμφωνία Χρηματοδότησης» μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης (της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ).

Το ΔΣ της ΕΑΤ σε έκτακτη συνεδρίασή του ενέκρινε και ανάρτησε στις 11/5/2020 την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

To συνολικό σχέδιο εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για άμεση και αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα χορηγούνται δάνεια σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το ΤΕΕ θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

· Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) Ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας τρισήμισυ δισεκατομμύρια (3.500.000.000) Ευρώ , είναι η στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).

· Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%

· Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

· Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Εξαιρεσεις

· Εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης, οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

· Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

· Εξαιρούνται από την χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Λειτουργία

Για την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότερη λειτουργία στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται 2 Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια.

1. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος Δανείων 1.500.000.000 (1.5 δις) ευρώ.

2. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος Δανείων 2.000.000.000 (2 δις) ευρώ.

Ανώτατο ποσό Χρηματοδότησης

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του)

2. η το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

3. ή μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

Επιπλέον της Εγγύησης , παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.

Τα πιο πάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών ή και να αυξηθούν στο μέλλον.