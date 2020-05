Κόσμος

Ισπανία: Σε καραντίνα όλοι οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό

Το μικρότερο αριθμό καταγεγραμμένων κρουσμάτων κορονοϊού των τελευταίων δύο μηνών ανακοίνωσε η Ισπανία. Το σχέδιο για όσους φτάνουν στην χώρα απο το εξωτερικό.

Το μικρότερο αριθμό καταγεγραμμένων κρουσμάτων της επιδημίας Covid-19 των τελευταίων δύο μηνών ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανία.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν κατά τις τελευταίες 24 ώρες 594 νέα κρούσματα, επί συνόλου 228.030. Ο αριθμός των θανάτων των τελευταίου 24ώρου ανέρχεται σε 176, επί συνόλου 26.920.

Εν τω μεταξύ, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως από τις 15 Μαΐου θα μπαίνουν σε καραντίνα δύο εβδομάδων όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στη χώρα από το εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η διάδοση του νέου κορονοϊού στην Ισπανία, αφού το lockdown, που ήταν ένα από τα αυστηρότερα που επιβλήθηκαν στην Ευρώπη, βοήθησε στην επιβράδυνση της επιδημίας στη χώρα.

«Η ευνοϊκή εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα μας και η έναρξη της άρσης του lockdown απαιτούν ενίσχυση των μέτρων ελέγχου», εξηγεί η κυβέρνηση στην απόφασή της, που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Ισπανία θα μπαίνουν σε καραντίνα και θα τους επιτρέπεται να βγαίνουν μόνο για να αγοράσουν τρόφιμα και για να μεταβούν σε κέντρα υγείας, καθώς και σε περίπτωση «κατάστασης ανάγκης» αναφέρεται στην απόφαση.

Η καραντίνα θα ισχύει για όλους τους ταξιδιώτες που φθάνουν στην Ισπανία από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου, οπότε πρόκειται να λήξει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στη χώρα. Η διαταγή για την καραντίνα μπορεί να παραταθεί μαζί με ενδεχόμενες παρατάσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Μέχρι τώρα η Ισπανία έχει παρατείνει τους περιορισμούς τέσσερις φορές από τα μέσα Μαρτίου.

Τα μέτρα ισχύουν για όλους τους ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων των Ισπανών που επιστρέφουν στη χώρα. Μόνο οι οδηγοί φορτηγών, τα πληρώματα αεροπλάνων και πλοίων, όσοι εργάζονται σε χώρα άλλη από αυτή στην οποία κατοικούν, και το υγειονομικό προσωωπικό, που φθάνει στην Ισπανία για να εργασθεί, εξαιρούνται από τον καραντίνα.

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που έχουν πληγεί χειρότερα από την πανδημία, καθώς έχει καταγράψει περισσότερους από 26.000 θανάτους και περισσότερα από 220.000 διαγνωσμένα κρούσματα. Τις τελευταίες δέκα ημέρες η χώρα έχει αρχίσει να αίρει σταδιακά τους περιορισμούς.