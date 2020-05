Κοινωνία

ΚΥΑ για την Θεία Λειτουργία και την τέλεση γάμων και βαπτίσεων

Πότε ξεκινούν οι Θείες Λειτουργίες με τη συμμετοχή πιστών, αλλά και ποια είναι τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα πρέπει να τηρούνται.

Με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας που αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα, θα επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργίας ή θρησκευτικής τελετής (συμπεριλαμβανομένων γάμων και βαπτίσεων) με τη συμμετοχή πιστών σε όλους τους χώρους λατρείας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η απόφαση θα ισχύσει από 17 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, στην ΚΥΑ θα αναφέρεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων θα καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ. Έτσι, για παράδειγμα, σε έναν χώρο λατρείας επιφανείας 300 τ.μ. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων θα είναι 30. Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τ.μ., ο αντίστοιχος μέγιστος αριθμός είναι 50.

Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα πρέπει να τηρούνται θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σύσταση για τη χρήση μάσκας, την υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριών και συχνό καθαρισμό επιφανειών, και θα αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ.

Επιπλέον, όπως ανέφερε το υπουργείο στην ίδια ενημέρωση, στην ΚΥΑ θα ενσωματωθούν συστάσεις και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που ανταποκρίνονται σε ειδικότερες ανάγκες και χαρακτηριστικά επιμέρους θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως για παράδειγμα ο τρόπος εισόδου σε χώρους λατρείας που δεν επιτρέπεται η είσοδος με υποδήματα.

Αποσαφηνίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών ή θρησκευτικών τελετών σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων.