Οικονομία

Στουρνάρας: θα μείνω προσηλωμένος στην αποστολή της Τράπεζας της Ελλάδος

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Διοικητής της ΤτΕ, μετά την πρόταση του Μαξίμου για ανανέωση της θητείας του.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε δήλωση του, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, αναφέρει «η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή για μένα».

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να παραμένω προσηλωμένος στη βασική αποστολή της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος προς όφελος της χώρας και των ελλήνων πολιτών», σημειώνει ο κ. Στουρνάρας.

Καταλήγει, αναφέροντας «σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο».