Αθλητικά

Σε δημοπρασία παπούτσια του Michael Jordan με την υπογραφή του

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's δίνει τη δυνατότητα να έλθουμε λίγο πιο κοντά στον Michael Jordan με τη δημοπρασία ενός ζευγαριού Nike Air Jordans που ο «Air» φορούσε σε αγώνα το 1985, λίγο μετά την ένταξή του στους Chicago Bulls. Και το οποίο ζευγάρι φέρει την υπογραφή του!

Οι προσφορές είναι ανοιχτές έως τις 17 Μαΐου, παραμονή του φινάλε της προβολής του ντοκιμαντέρ «The Last Chance» του ESPN (ντοκιμαντέρ για τη σεζόν 1997-98, την τελευταία χρονιά του Jordan στους Chicago Bulls).

Τα ασπρο-κόκκινα αθλητικά διατίθενται από τον συλλέκτη Jordan Geller, ο οποίος το διάστημα 2010-12 διηύθυνε το «ShoeZeum» στο Λας Βέγκας, με τον ασύλληπτο αριθμό των 2.504 ζευγαριών υποδημάτων. Οι εκτιμήσεις στον Sotheby's για το πόσο θα αποφέρουν τα αθλητικά του «Air» κάνουν λόγο για ποσό μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων. Η διαδικτυακή δημοπρασία συμπίπτει με τα 35α γενέθλια της σειράς Air Jordan της Nike.

«Αυτά είναι τα πιο εμβληματικά και πολυπόθητα αθλητικά παπούτσια όλων των εποχών» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο Jordan Geller. «Φανατικοί των αθλητικών υποδημάτων και συλλέκτες από όλον τον κόσμο έρχονταν στο "ShoeZeum" για να τα θαυμάσουν, ήταν το πετράδι στην κορώνα του μουσείου».