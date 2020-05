Αθλητικά

Euroleague: Ο Βασίλης Σπανούλης στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Euroleague ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το όνομα του Kill-Bill ως μέλος της All Decade Team. Τι δήλωσε ο αρχηγός των "ερυθρόλευκων".

Για το τέλος... φυλούσε τον καλύτερο η Euroleague! O Βασίλης Σπανούλης είναι το δέκατο και τελευταίο μέλος της κορυφαίας ομάδας της δεκαετίας 2010-20! «Ο ένας και μοναδικός» όπως τον χαρακτηρίζει η ίδια η Euroleague. Το μεσημέρι της Τρίτης (12/5), η Euroleague ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το όνομα του Kill-Bill ως μέλος της All Decade Team, δίπλα στον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Γιώργο Πρίντεζη, τον παλαίμαχο πλέον Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά και τους Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Κάιλ Χάινς, Μίλος Τεόντοσιτς, Νάντο ντε Κολό, Σέρχιο Γιουλ, Λούκα Ντόντσιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μοίρασε ευχαριστίες και δεν... ξέχασε κανέναν! Από τους προέδρους του Ολυμπιακού, αδελφούς Αγγελόπουλους, τους προπονητές, τους συμπαίκτες του, τους φιλάθλους του μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο της ΚΑΕ Ολυμπιακός! Κυρίως για τις φορές που στάθηκαν στο πλευρό του... όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά! «Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε χημεία! Όταν έχεις καλή χημεία, καλούς ανθρώπους, σωστούς χαρακτήρες που δουλεύουν σκληρά, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Απόλαυσα κάθε στιγμή παιχνιδιού με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Απόλαυσα να παίζω μπάσκετ!» δήλωσε ο Σπανούλης στο βίντεο που ετοίμασε η Euroleague για την ένταξή του στην All Decade Team!

Aναλυτικά, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Ευχαριστώ όλους όσοι με ψηφίσατε ανάμεσα στους κορυφαίους δέκα παίκτες της Euroleague την τελευταία δεκαετία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους μου, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που μου έδειξαν εμπιστοσύνη και με πίστεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Τους φιλάθλους που με αγάπησαν και ήταν δίπλα μου, τους συμπαίκτες μου που ήταν εκεί για εμένα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και οι συμπαίκτες μου έδιναν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους για την ομάδα, για να κατακτήσουμε τίτλους, για να φτάσουμε σε τελικούς. Ευχαριστώ όλους τους προπονητές μου, τους βοηθούς προπονητές που συνεργάστηκα και όλο το προσωπικό της ομάδας: τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται στα γραφεία και στις υπηρεσίες Τύπου. Έκαναν σπουδαία δουλειά και ήταν πάντα στο πλευρό μου. Αισθάνεσαι πως δουλεύεις σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και αυτό κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολη».

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συνέχισε λέγοντας: «Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θα περίμενες και θα ήθελες. Πρέπει, όμως να παραμείνεις αποφασισμένος, και να δουλέψεις σκληρά, να βρεις έναν τρόπο να επιστρέψεις και να είσαι επιτυχημένος. Κι αυτό κάναμε! Είχα πάντα τεράστιους προπονητές και συμπαίκτες που έκαναν τη δουλειά πιο εύκολη για όλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε χημεία! Όταν έχεις καλή χημεία, καλούς ανθρώπους, σωστούς χαρακτήρες που δουλεύουν σκληρά, τότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Απόλαυσα κάθε στιγμή παιχνιδιού με τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Απόλαυσα να παίζω μπάσκετ!».

Στο τέλος, ο Βασίλης Σπανούλης είπε: «Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και ευλογημένο που αγωνίστηκα σε αυτή την ομάδα, τον Ολυμπιακό! Αισθάνεσαι πως πραγματικά υπάρχουν δίπλα σου άνθρωποι έτοιμοι να σε βοηθήσουν. Κι όχι μόνο στις καλές στιγμές όταν κατακτάς τίτλους, στους τελικούς ή σε εξαιρετικές σεζόν, αλλά κυρίως όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, στιγμές που σε ατομικό επίπεδο οι παίκτες δεν πιάνουν την υψηλότερη απόδοσή τους, κάτι που είναι ανθρώπινο. Και όλοι στην ομάδα είναι εκεί για εσένα, να σε εμψυχώσουν, να σου δώσουν κουράγιο και να σου δείξουν πως ακόμη πιστεύουν σε εσένα! Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα!»