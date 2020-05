Κόσμος

Unicef: Έκκληση για βοήθεια σε παιδιά που υποφέρουν από ανθρωπιστικές κρίσεις

H Unicef απηύθυνε έκκληση τη Δευτέρα για τη συγκέντρωση 1,6 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ποσό διπλάσιο από αυτό που είχε ζητήσει αρχικά πριν δύο μήνες, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά που υποφέρουν από ανθρωπιστικές κρίσεις και τώρα έχουν πληγεί και από την πανδημία του κορονοϊού.

Η Unicef μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 215 εκατομμύρια δολάρια από τα τέλη Μαρτίου.

H covid-19 έχει μολύνει σχεδόν 4,1εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 282.000 έχουν πεθάνει.

“Βλέπουμε τι κάνει η πανδημία σε χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα υγείας και ανησυχούμε για το τι θα κάνει σε χώρες με πιο αδύναμα συστήματα και λιγότερους διαθέσιμους πόρους”, επεσήμανε η εκτελεστική διευθύντρια της Unicef Ενριέτα Φόρε.

Στις χώρες όπου ήδη υπήρχαν ανθρωπιστικές κρίσεις η οργάνωση προσπαθεί να προλάβει τη μετάδοση του κορονοϊού και να περιορίσει τις επιπτώσεις της επιδημίας στην πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα υγείας, τη διατροφή, το νερό και τις συνθήκες υγιεινής, την παιδεία και την προστασία.

“Η πανδημία είναι μια υγειονομική κρίση που γρήγορα μετατρέπεται σε κρίση των δικαιωμάτων των παιδιών”, τόνισε η Φόρε. “Οι πόροι αυτοί θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να ανακάμψουμε από τις επιπτώσεις της και να προστατεύσουμε τα παιδιά από τις συνέπειές της”.

Σύμφωνα με τη Unicef, περίπου το 77% των παιδιών, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύριο, ζουν σε μία από τις 132 χώρες παγκοσμίως όπου έχουν τεθεί περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω της covid-19.

Ο ΟΗΕ τριπλασίασε την προηγούμενη εβδομάδα την έκκλησή του για την παροχή βοήθειας στις ευάλωτες χώρες προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της, ζητώντας 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει 63 χώρες, κυρίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει εκφράσει την ανησυχία του για την ανεπαρκή στήριξη προς τις φτωχές χώρες και έχει καταγγείλει τις παγκόσμιες δυνάμεις για απουσία ηγετικών ικανοτήτων, αλλά και τη διάσπαση της διεθνούς κοινότητας στη μάχη κατά του κορονοϊού.