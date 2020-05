Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Νίκη του ΕΣΥ στην κρίσιμη περίοδο της πανδημίας

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι από καιρό επιθυμούσε να τους επισκεφθεί για να τους εκφράσει τη στήριξή της, αλλά δεν ήθελε να κλέψει ούτε λεπτό από τον χρόνο τους σε τόσο δύσκολες στιγμές, και ότι διάλεξε να βρεθεί τώρα κοντά τους, που δέχονται λιγότερη πίεση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, τόνισε ότι «για εμένα, όπως και όλους τους συμπατριώτες μας, είχε μεγάλη σημασία ότι την κρίσιμη στιγμή ανταποκριθήκατε όλοι, γιατροί και νοσηλευτές, με αυταπάρνηση» και προσέθεσε ότι «η ελληνική κοινωνία έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει το νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτό που μπορούμε να πούμε, αυτήν τη δύσκολη περίοδο, είναι ότι μιλάμε για μια νίκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των προσώπων που το αποτελούν».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά το γεγονός ότι είναι σήμερα κοντά τους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είστε οι μαχητές της πρώτης γραμμής, χαίρομαι που σας συναντώ προσωπικά».

Η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όπου συνομίλησε με τις νοσηλεύτριες βάρδιας και επισήμανε: «Έχετε δώσει και συνεχίζετε να δίνετε μια μεγάλη μάχη. Ειδικά φέτος, που έχει ακόμη μεγαλύτερο νόημα να γιορτάσουμε αυτήν την Ημέρα, ήθελα να είμαι κοντά σας».

Στη συνέχεια μετέβη στην Μονάδα Μεταμόσχευσης του Μυελού των Οστών, για να συνομιλήσει με τον επικεφαλής της Αιματολογικής Κλινικής Θεμιστοκλή Καρμίρη και τον επικεφαλής της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Μυελού των Οστών Δημήτρη Καρακάση, ενώ είχε σύντομη συνομιλία με δυο ασθενείς.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος δήλωσε ότι «η καρδιά ενός νοσοκομείου είναι οι νοσηλευτές του» και ο διοικητής του Ευαγγελισμού Αναστάσιος Γρηγορόπουλος. Μάλιστα, ο κ.Γρηγορόπουλος ενημέρωσε την κ. Σακελλαροπούλου σχετικά με το έργο του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού τού μεγαλύτερο νοσοκομείου της χώρας.