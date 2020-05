Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Τις ευχαριστίες της κυβέρνησης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας για το ανεκτίμητο έργο που επιτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από 12 νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό σε ολόκληρη τη χώρα.

«Παίρνω αφορμή από το γεγονός ότι είναι σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών για να σας πω προσωπικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει, εσείς, το προσωπικό σας, όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι οι νοσηλευτές έβγαλαν την Ελλάδα ασπροπρόσωπη, ενώ χάρη στην αξία και την αυτοθυσία τους απέδειξαν ότι το ΕΣΥ διαθέτει έμψυχο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλες προκλήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κρίση του κορονοϊού λειτούργησε ως έναυσμα ώστε να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα του ΕΣΥ, η χαμηλή αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού προς τον πληθυσμό της χώρας μας, καθώς η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα ώστε να ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία, ολοκληρώνοντας περίπου 2.000 προσλήψεις νοσηλευτών έως σήμερα.

Επισήμανε παράλληλα ότι η επόμενη ημέρα γεννά μία μεγάλη ευκαιρία για την ευρύτερη και μακρόπνοη ενίσχυση του ΕΣΥ, μέσω της εκπόνησης μακροπρόθεσμων σχεδίων για αποτελεσματική και ορθολογική κάλυψη των υφιστάμενων κενών, προκειμένου η δημόσια υγεία να φτάσει στο επιθυμητό σημείο.

Χάρη στις προσλήψεις των τελευταίων μηνών το νοσηλευτικό προσωπικό επιστρέφει στα επίπεδα στελέχωσης όπου βρισκόταν πριν την οικονομική κρίση του 2011, αντιστρέφοντας μία πολυετή πτωτική τάση. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχους τόσο την περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσωπικό όσο και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε να αναβαθμιστούν συνολικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Από την πλευρά τους οι νοσηλευτές, αφού σημείωσαν ότι είναι η πρώτη φορά που είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ευχαρίστησαν τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για την ενίσχυση που είχαν στην κρίσιμη αυτή περίοδο σε προσωπικό αλλά και μέσα προστασίας, ενώ μετέφεραν τις εμπειρίες τους από τη μάχη με τον κορονοϊό.

«Ήταν δύσκολα, δεν φοβηθήκαμε, δεν καταθέσαμε ούτε μια στιγμή τα όπλα. Αντιθέτως, πεισμώσαμε. Είμαστε ικανοποιημένοι που οι ασθενείς μας έφευγαν από τις ΜΕΘ όρθιοι. Είναι μεγάλη η ηθική ικανοποίηση που εισπράττουμε. Βγήκαμε ενισχυμένοι, βγήκαμε δυνατοί από τη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε και για το προσωπικό που μας ενισχύσατε», τόνισε χαρακτηριστικά η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του «Σωτηρία», Βάγια Ζαγανά.

Οι νοσηλευτές ζήτησαν επίσης από τον κ. Μητσοτάκη, το Υπουργείο Υγείας να εμπιστεύεται και να λαμβάνει υπόψη για τον όποιο σχεδιασμό, τις προτάσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, κάτι για το οποίο ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε. «Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της πρώτης γραμμής και του υπουργείου θα παραμείνουν ανοικτοί. Η κρίση μας έδωσε την ευκαιρία να δουλέψουμε πιο ομαδικά. Αυτό που έγινε μέσα στην τραγωδία, ήταν ότι είχαμε την τεράστια ευκαιρία να κάνουμε στο ΕΣΥ πράγματα που δεν έγιναν από τη δημιουργία του. Ένα νέο ΕΣΥ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση που έγινε, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που θα δοθεί στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού.

Οι επικεφαλής των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, επισήμαναν επίσης και το γεγονός ότι η καλή οργάνωση που υπήρξε από την κυβέρνηση προστάτευσε και τους νοσηλευτές και για αυτό η χώρα δεν θρήνησε θύματα από το προσωπικό των νοσοκομείων.



Τσίπρας: Ένα «ευχαριστώ» είναι πολύ λίγο και πολύ υποκριτικό

Τα χειροκροτήματα από μόνα τους δεν λύνουν τα προβλήματα των χιλιάδων νοσηλευτών, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών και σημειώνει πως είναι υποχρέωση της κυβέρνησης "να περάσει από τα ωραία λόγια στις πράξεις".

Ειδικότερα, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι "σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή/-τριας, πολλοί θα σπεύσουν να ευχαριστήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό που με αυτοθυσία εδώ και δύο μήνες, δίνει αγώνα για να σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές". Όμως, τονίζει, πως ένα ευχαριστώ "που θα μείνει μόνο στα λόγια, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, είναι πολύ λίγο και πολύ υποκριτικό. Είναι υποχρέωση όλων μας, και πάνω από όλα της κυβέρνησης, να περάσει από τα ωραία λόγια στις πράξεις".

Ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι "η προσφορά των νοσηλευτών δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί είναι διαχρονική. Ισχύει και σήμερα εν μέσω πανδημίας, όπως ίσχυε και παλαιότερα, όταν υπουργοί της ΝΔ απαξίωναν το έργο και την προσφορά τους στο δημόσιο σύστημα Υγείας". Προσθέτει ότι "ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση προχώρησε, μεταξύ άλλων, σε μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, αύξησε τη χρηματοδότηση για τα δεδουλευμένα τους και έβαλε τέλος σε περικοπές και καθυστερήσεις. Αύξησε κατά 20% το ωρομίσθιο και κατοχύρωσε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας".

Αναφέρει ότι αυτά δεν αρκούν και ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, υπογραμμίζοντας ότι στη σημερινή συγκυρία η κυβέρνηση οφείλει: να προχωρήσει άμεσα σε περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Να εντάξει το νοσηλευτικό προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Να νομοθετήσει τη δημιουργία ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου και να κατοχυρώσει θεσμικά και επιστημονικά το νοσηλευτικό προσωπικό. "Γιατί τα χειροκροτήματα από μόνα τους δεν λύνουν τα προβλήματα των χιλιάδων νοσηλευτών", τονίζει.



Γεννηματά: Ο σεβασμός και η αναγνώριση πρέπει να αποδεικνύονται με πράξεις

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά αναφέρει σε δήλωσή της ότι «οφείλουμε όλοι, ένα «ευχαριστώ» από καρδιάς, γι' αυτούς που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Όμως δεν αρκεί το χειροκρότημα. Ο σεβασμός και η αναγνώριση πρέπει να αποδεικνύονται με πράξεις».

Η κ. Γεννηματά ασκεί κριτική στη κυβέρνηση καθώς χωρίς διάλογο αλλά με ΠΝΠ, όπως ύποστηρίζει, προχωρεί στο διαχωρισμό του νοσηλευτικού προσωπικού προκαλώντας τη δικαιολογημένη αντίδρασή του και κινητοποιήσεις.

Καλεί δε τον αρμόδιο υπουργό να αποσύρει την διάταξη και να συζητήσει με τους εκπροσώπους των νοσηλευτών για να αντιμετωπισθούν από κοινού τα ζητήματα του έργου τους, ως ενιαίου κλάδου.

Το Κίνημα Αλλαγής στέκεται έμπρακτα στο πλάι του νοσηλευτικού προσωπικού, λέει η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ και προσθέτει πως «θα συνεχίσουμε δυναμικά τις πρωτοβουλίες μας για την ένταξη των νοσηλευτριών/νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά [και για] τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των νοσοκομείων.

Κουτσούμπας: δίκαια τα αιτήματα του κλάδου

Σε δήλωση του, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρει «Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των υγειονομικών, στηρίζουμε τις δράσεις τους και τα δίκαια αιτήματά τους, για την ένταξή τους στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, για μαζικές προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Διεκδικούμε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο όλων των ασθενών που εισάγονται στα δημόσια νοσοκομεία και συστηματική περιοδική εξέταση όλων των εργαζομένων. Μέτρα για την προστασία της μητρότητας και του παιδιού.

Απαιτούμε να τροποποιηθούν οι οργανισμοί των των νοσοκομείων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, να επανέλθουν οι μισθοί των υγειονομικών στα επίπεδα του 2009, να αποκατασταθούν επιδόματα εορτών και αδείας. Όλα αυτά χρειάζεται να γίνουν σήμερα, να μην χαθεί άλλος χρόνος, για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, για να στηριχθούν αυτοί οι εργαζόμενοι που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την υγεία του λαού».