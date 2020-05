Πολιτισμός

Μπομπ Ντίλαν: Πότε κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει με σπάνια φωτογραφία του 1964 στο εξώφυλλο.

Στις 19 Ιουνίου κυκλοφορεί το «Rough and Rowdy Ways», το καινούργιο LP του Bob Dylan. Η φωτογραφία του εξωφύλλου εντυπωσιάζει: την τράβηξε το 1964 ο 86χρονος σήμερα φωτογράφος Ian Berry, ο οποίος εξομολογήθηκε ότι δεν είναι εξοικειωμένος με τη μουσική του νομπελίστα τραγουδιστή-τραγουδοποιού.

«Όπως οι περισσότεροι φωτογράφοι, είμαι οπτικός τύπος» είπε, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Rolling Stone από το σπίτι του στο Σόλσμπερι της Βρετανίας. Εξήγησε ότι έκανε παρέα με ανθρώπους σαν τη Miriam Makeba και ότι τα περισσότερα φωτογραφικά πορτρέτα που έχει κάνει είναι ανθρώπων της κλασικής μουσικής, όπως ο David Askenazi (ο πατέρας του Vladimir Askenazi). Παρ' όλα αυτά, κολακεύτηκε όταν δέχθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο του ζητούσαν άδεια να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία του: «Ενθουσιάστηκα. Εξώφυλλο δίσκου του Dylan είναι μεγάλη φιλοφρόνηση»

Η φωτογραφία δείχνει ένα καλοντυμένο ζευγάρι να χορεύει σε ένα κλαμπ ενώ, πίσω τους, κάποιος σκύβει να δει κάτι σε ένα τζουκ μποξ. Δεν φαίνεται πρόσωπο, αλλά η εικόνα είναι όλο ίντριγκα και ρομάντζο. Ο Berry την τράβηξε σε ένα αντεργκράουντ κλαμπ στην Cable Street, στο Whitechapel, όντας σε αποστολή από την εφημερίδα Observer να φέρει φωτογραφίες που θα εικονογραφούσαν άρθρο για την κουλτούρα των μαύρων στην Αγγλία (το κλαμπ έχει εδώ και πολύ καιρό κλείσει). «Δούλευα πολύ γρήγορα και με κακό φωτισμό, πατώντας το κλικ μιας 35 χιλιοστών κάμερας. Ήξερα ότι κάποια στιγμή έπρεπε να φύγω, γιατί δεν είχα ζητήσει άδεια να είμαι εκεί» εξήγησε.

Δεν θυμόταν τη μουσική που έπαιζε καθώς χόρευε το ζευγάρι τη στιγμή που τράβηξε τη φωτογραφία, αλλά θυμάται ότι τον «τράβηξε» η γυναίκα. «Ανέκαθεν με τραβούσαν οι γυναίκες. Έχω παντρευτεί τρεις φορές. Η κυρία είχε ωραίο σώμα. Και μ' άρεσε κι η αντιπαράθεση με το τζουκ μποξ» ομολόγησε. Έπαιρνε φωτογραφίες επί 10-15 λεπτά, και η υπομονή των ιδιοκτητών εξαντλήθηκε. «Δίπλα στην είσοδο ήταν καφάσια με μπουκάλια μπύρας κι ο κόσμος άρχισε να μου πετάει μπουκάλια, κι έτσι έφυγα» είπε.

Αν και ο ίδιος δεν είναι εξοικειωμένος με τη μουσική του Dylan, η σύζυγός του είναι φανατική θαυμάστρια. «Είναι περισσότερο από μένα ενθουσιασμένη (με το εξώφυλλο)» είπε ο φωτογράφος. «Βεβαίως και έχω πολλές φορές ακούσει το "It Ain't Me Babe" και τα συναφή, αλλά είναι μάλλον οι δικοί της δίσκοι, όχι οι δικοί μου. Μ' αρέσουν εκείνοι οι τραγουδιστές που μπορώ να ακούω τα λόγια, τραγουδιστές σαν την Joan Armatrading και την Joan Baez».