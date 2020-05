Κοινωνία

ΔΙΣ: ανησυχία για την σεξουαλική αγωγή στα σχολεία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η απόφαση των Ιεραρχών για το νέο μάθημα. Οι λειτουργίες με πιστούς και η στήριξη στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Η ανακοίνωση της ΔΙΣ

"Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2020, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, και ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Η ΔΙΣ, λαβούσα υπ’ όψιν της τα δημοσιεύματα μέρους του τουρκικού τύπου εναντίον του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, θεωρεί άδικη την επίθεση αυτή και εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς το σεπτό πρόσωπό του.

Εκφράζει την πικρία, την λύπη και την εκ διαμέτρου αντίθεσή της προς όσα αναγράφονται, αναμεταδίδονται και παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου κατά καιρόν σε σχέση με την διακωμώδηση και τον διασυρμό των Ιερών Μυστηρίων της Αγίας Ορθοδόξου Χριστιανικής μας Εκκλησίας, και ιδιαιτέρως της Θείας Ευχαριστίας, από κάποιους οι οποίοι είτε από άγνοια είτε από συνειδητή απιστία δεν σέβονται και προσβάλλουν βάναυσα τα ιερά και τα όσια, τα δόγματα και τους ιερούς κανόνες της πίστεώς μας.

Η ΔΙΣ, λαβούσα υπ’ όψιν της την από 28ης Απριλίου 2020 εξαγγελία της Πολιτείας περί της συμμετοχής των πιστών στις Θείες Λειτουργίες και στις Ιερές Ακολουθίες εντός των ιερών Ναών, από της Κυριακής 17ης Μαΐου 2020, καθώρισε τις προϋποθέσεις για την λειτουργία των ιερών Ναών με την συμμετοχή των πιστών και απεφάσισε να αποστείλει σχετικό διευκρινιστικό Εγκύκλιο Σημείωμα προς τους Σεβ. Μητροπολίτες για τον καθορισμό των συγκεκριμένων μέτρων, όπως έχουν ορισθεί από τους αρμοδίους φορείς.

Λαβούσα υπ’ όψιν της τα σχετικά με την συζήτηση «περί της εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και την ένταξή της στις νέες θεματικές που θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της διδασκαλίας των μαθημάτων και θα αποσκοπούν πρωτίστως στην καλλιέργια των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών, στην ενίσχυση της ενταξιακής και συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής εν γένει και στην διαμόρφωση πιο σφαιρικών προσωπικοτήτων των μαθητών», εκφράζει την επιφύλαξη, την αγωνία και τον προβληματισμό της για την καταλληλότητα και τις επιπτώσεις των εν λόγω πρωτοβουλιών ως προς την επωφελή και ισορροπημένη αγωγή των παιδιών μας.

Επίσης η ΔΙΣ ενέκρινε:

Την έκδοση των Συνοδικών Εγκυκλίων των ετών 2000-2020.

Την επανέκδοση του Κώδικα Εκκλησιαστικής Τάξεως και Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τον Ισολογισμό, Απολογισμό και την Έκθεση Πεπραγμένων οικονομικού έτους 2019 της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, ως και τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες διά το έτος 2020.

Τέλος η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα".