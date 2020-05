Κόσμος

Δολοφονία Άρμπερι: Ανοιχτή επιστολή των Jay-Z και Alicia Keys για απόδοση δικαιοσύνης

Οι Jay-Z, Alicia Keys και Meek Mill είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Άμαντ Άρμπερι.

Ο 25χρονος Αφρο-Αμερικανός έπεσε νεκρός στις 23 Φεβρουαρίου όταν πυροβολήθηκε, ενώ έκανε τζόκινγκ στη γειτονιά του, στο Μπράσγκουικ της Τζόρτζια.

Δύο άνδρες, ο Τρεβις ΜακΜαικλ, 34 ετών και ο πατέρας του, Γκρέγκορι ΜακΜαικλ, 64 ετών, κάτοικοι του Μπράνσγουικ συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άρμπερι. Στην αστυνομία ισχυρίστηκαν ότι κυνήγησαν τον 25χρονο επειδή υποψιάστηκαν ότι είναι κλέφτης.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότεροι από δύο μήνες για να απαγγελθούν κατηγορίες στους δύο άνδρες, οι οποίοι είναι λευκοί. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν άρχισε να προβάλλεται από αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο δικηγορος της οικογένειας Άρμπερι έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, που καταγράφει τη δολοφονία του θύματος ενώ κάνει τζόκινγκ σε έναν δρόμο στο Μπράνσγουικ.

Την ανοιχτή επιστολή της Team Roc, πρωτοβουλίας για την κοινωνική δικαιοσύνη της Roc Nation, αμερικανικής εταιρείας ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας, Jay Z υπογράφουν καλλιτέχνες και δικηγόροι για τα πολιτικά δικαιώματα.

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution απευθύνεται στον κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, τον πολιτειακό γενικό εισαγγελέα, Κρίστοφερ Καρ και στον περιφερειακό εισαγγελέα, Τομ Ντέρντεν.

Στην επιστολή τονίζεται ότι ο Τομ Ντέρντεν πρέπει να αποκλειστεί από την υπόθεση λόγω σύγκρουσης συμφέροντος επειδή ο μεγαλύτερος γιος του ΜακΜάικλ ήταν πρώην αστυνομικός.Επίσης απευθύνεται αίτημα στον κυβερνήτη Κρίστοφερ Καρ να διορίσει ειδικό εισαγγελέα, που θα βοηθήσει στη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

«Μέχρι τώρα, όλοι έχουμε δει το ανατριχιαστικό βίντεο του εγκλήματος, οπότε τα γεγονότα εδώ δεν αμφισβητούνται: Ήταν άοπλος και αθώος και θύμα εγκλήματος μίσους. Γι 'αυτό σας καλούμε σήμερα, ως επίσημους κυβερνώντες της Πολιτείας της Τζόρτζια και με ολόκληρο τον κόσμο να παρακολουθεί να διασφαλίσετε τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στις κατάλληλες καταδίκες για κακούργημα των δύο ΜακΜάικλ» επισημαίνεται στην επιστολή.

«Ως κοινωνία, δεν μπορούμε πλέον να προσποιούμαστε ότι οι φυλετικές ανισότητες, που υπάρχουν σε κάθε πτυχή της ζωής μας, δεν οδηγούν πάντοτε στη φτώχεια, τη βία, τον θάνατο. Για να σκεφτόμαστε το σπάσιμο αυτού του κύκλου, χρειαζόμαστε να προστατεύσετε τη διαδικασία και να διαφυλάξετε τη δικαιοσύνη της δίκης» αναφέρεται στην επιστολή.

Οι υπογράφοντες την επιστολή ζητούν και επιπλέον βήματα, δηλαδή την απαγγελία κατηγοριών στον άνθρωπο που βιντεοσκόπησε τους πυροβολισμούς για συνέργια.