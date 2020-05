Κοινωνία

ΕΛΑΣ: αυτός είναι ο νεαρός που συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικη (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες 27χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία γενετήσιων πράξεων με ανήλικη κατ’ εξακολούθηση.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στις 3 του μήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με την κατηγορία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας μέχρι 11-11-2020, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του κατηγορούμενου, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιόριστου εισέτι αριθμού ανηλίκων παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.