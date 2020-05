Life

Red Hot Chili Peppers: Νέα τραγούδια στη μνήμη του River Phoenix από τον Flea

Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers Flea θα κυκλοφορήσει δύο νέα τραγούδια του συγκροτήματος Aleka’s Attic του Ρίβερ Φίνιξ.

Τα τραγούδια θα κυκλοφορήσουν στις 23 Αυγούστου, ημέρα που ο Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός θα γιόρταζε τα 50α γενέθλιά του. Τα ημιτελή τραγούδια που ολοκληρώθηκαν από τον Flea, ο οποίος έκανε και την παραγωγή θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και βινύλιο 10 ιντσών.

Θα κυκλοφορήσουν από την LaunchLeft, την ένωση καλλιτεχνών που ίδρυσε η αδερφή του αείμνηστου Ρίβερ Φίνιξ και μέλος των Aleka’s Attic, Ρέιν.

Πέρσι οι θαυμαστές του φολκ/ροκ γκρουπ είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν δύο άλλα τραγούδια , ένα από τα οποία είναι συνεργασία της Ρέιν και του αρχηγού των R.EM. Μάικλ Στάιπ.

Σε συνέντευξή του στο NME νωρίτερα φέτος, ο Στάιπ αναφέρθηκε στον θάνατο του Ρίβερ Φίνιξ, αδερφό του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, Χοακίν Φίνιξ και το πως επηρέασε το άλμπουμ των R.E.M. «Monster».

«Ο Ρίβερ πέθανε προτού ξεκινήσουμε να ηχογραφούμε τον δίσκο και πέρασα μια περίοδο έξι μηνών, κατά την οποία απλώς κατέβασα διακόπτες και δεν μπορούσα να γράψω τίποτα» είπε.

«Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό για μένα και το συγκρότημα, που επίσης θρηνούσε. Όλοι τον γνωρίζαμε και τον αγαπούσαμε - αλλά ειδικά για μένα, η φιλία και η σχέση μας ήταν σαν να είχα έναν αδελφό. Ήταν η πιο βαθιά απώλεια που είχα βιώσει μέχρι τότε».

Ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε το 1993 σε ηλικία 23 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια, ύστερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.