Κοινωνία

Άρση μέτρων: αύξηση στην επιβατική κίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πόσα εισιτήρια επικυρώθηκαν τη Δευτέρα. Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αύξηση της τάξης του 131% σημειώθηκε στην επιβατική κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, δεύτερη φάση της άρσης των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του κορονοϊού, σε σχέση με τη Δευτέρα 27 Απριλίου, οπότε υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα. Οι ακυρώσεις εισιτηρίων έφτασαν τις 597.773 σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, η πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης του σχεδίου χαλάρωσης των περιορισμών λόγω κορονοϊού κύλησε ομαλά.

Αναλυτικά, το ποσοστό αύξησης που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς της ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ) σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 4 Μαΐου ανήλθε σε 34% και το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς της ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) κινήθηκε στα επίπεδα του 30%. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των επικυρώσεων της χθεσινής ημέρας με τη Δευτέρα 27 Απριλίου, το ποσοστό αύξησης στα μέσα μεταφοράς της ΟΣΥ (λεωφορεία και τρόλεϊ) ανήλθε σε 126%, η, δε, αύξηση στα μέσα μεταφοράς της ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) ανήλθε σε 132%.

Ειδικότερα:

Δευτέρα 11 Μαΐου, συνολικά 597.773 επικυρώσεις, τρόλεϊ και λεωφορεία 143.996 επικυρώσεις και μετρό, ηλεκτρικός και τραμ 453.777 επικυρώσεις.

Δευτέρα 4 Μαΐου, συνολικά 455.929 επικυρώσεις, τρόλεϊ και λεωφορεία 107.250 και μετρό, ηλεκτρικός και τραμ 348.679 επικυρώσεις.

Δευτέρα 27 Απριλίου, συνολικά 258.958 επικυρώσεις, τρόλεϊ και λεωφορεία 63.697 και μετρό, ηλεκτρικός και τραμ 195.261 επικυρώσεις.

Σημειώνεται, πως από χθες το υπουργείο Μεταφορών πύκνωσε περαιτέρω τα δρομολόγια σε όλα τα μέσα, ενώ όπως έγινε και την πρώτη εβδομάδα άρσης των περιορισμών, μπαίνουν εμβόλιμα δρομολόγια τις ώρες αιχμής στις γραμμές των λεωφορείων και του μετρό, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση, εξαντλώντας τα διαθέσιμα μέσα.

Υπενθυμίζεται, ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας έχουν βγει περί τα 1.000 λεωφορεία, δηλαδή το σύνολο του στόλου. Επίσης, παραμένουν και θα παραμείνουν όλο τον Μάιο οι 300 βοηθοί επιβατών στους 45 σημαντικότερους σταθμούς ανταπόκρισης μετρό με λεωφορεία, υπενθυμίζοντας στο επιβατικό κοινό την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων.

Την ίδια στιγμή, τοποθετούνται νέες σημάνσεις στις αποβάθρες του μετρό και σε όλους τους συρμούς, καθώς και σε όλα τα λεωφορεία στο δάπεδο για την υπενθύμιση τήρησης αποστάσεων και στα καθίσματα ως υπόδειξη στους επιβάτες για τις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται να καθίσουν, ενώ γίνεται καθημερινά έλεγχος για την αντικατάσταση όσων σημάνσεων έχουν υποστεί φθορές. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου αναμένεται -σύμφωνα με τον σχεδιασμό- να έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα οχήματα, λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα, το προστατευτικό διαχωριστικό μεταξύ οδηγού και του χώρου των επιβατών, ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, το ενημερωτικό βίντεο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μετακινούμαστε με υπευθυνότητα. Μένουμε ασφαλείς» προβάλλεται ήδη στις οθόνες στις αποβάθρες του μετρό και του ηλεκτρικού και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαϊου θα προβάλλεται και στις οθόνες εντός των συρμών του μετρό και του τραμ.

Αύξηση και στη Θεσσαλονίκη

Ομαλά κύλησε η πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης του σχεδίου χαλάρωσης των περιορισμών λόγω κορονοϊού όσον αφορά την μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του επιβατικού κοινού και στη Θεσσαλονίκη. Στον ΟΑΣΘ σημειώθηκε σημαντική αύξηση, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 11 Μαΐου οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα 4 Μαΐου. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης έχουν βγει περί τα 350 οχήματα, τα οποία απολυμαίνονται καθημερινά μετά τη λήξη κάθε βάρδιας.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι σε όλα τα οχήματα έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό για την προστασία των οδηγών. Οι επιβάτες εισέρχονται και εξέρχονται από τα οχήματα από διαφορετικές πόρτες. Όλοι οι εργαζόμενοι και η συντριπτική πλειονότητα των επιβατών τηρούν τις οδηγίες των ειδικών.