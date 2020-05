Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις απαιτείται έλεγχος για κορονοϊό

Εγκύκλιος του Υπουργείου σχετικά με την σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων…

Οδηγίες προς τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές σχετικά με τη σταδιακή επαναλειτουργία των τακτικών χειρουργείων δίνει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου.

Συγκεκριμένα:

1.Σχετικά με την διεξαγωγή των τακτικών χειρουργείων ο έλεγχος για SARS-COV2 στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου θα γίνεται μόνο για τις επεμβάσεις που χρήζουν ολικής αναισθησίας.

2.Έλεγχος για SARS-COV2 θα γίνεται επίσης σε ασθενείς που εξέρχονται από νοσηλευτικές μονάδες και παραπέμπονται ή οδηγούνται σε άλλες δομές π.χ. γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης , ξενώνες κλπ. Η λήψη του δείγματος θα πρέπει να πραγματοποιείται το ανώτερο 48 ώρες πριν την ημέρα του εξιτηρίου.

3.Α)Τα ογκολογικά χειρουργεία και οι μεταμοσχεύσεις γίνονται κατά προτεραιότητα και στο εξής θα εξαιρούνται από τον περιορισμό του 50% του μηνιαίου μέσου όρου των χειρουργικών επεμβάσεων του έτους 2019.

Β) Για χειρουργεία με νοσηλεία ημέρας όπως π.χ. οφθαλμολογικές και οδοντιατρικές επεμβάσεις, δεν απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2 στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου.

4.Σχετικά με τη διενέργεια επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων π.χ. ενδοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις καθώς και θεραπευτικών παρεμβάσεων π.χ. χημειοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων δεν απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2. Εξαιρούνται οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν για πρώτη φορά σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος για SARS-COV2 θα γίνει άπαξ, πριν την ημέρα διεξαγωγής της θεραπείας.

5.Στις ιδιωτικές κλινικές η διενέργεια του υποχρεωτικού προεγχειρητικού διαγνωστικού ελέγχου για SARS-COV2 θα μπορεί να γίνεται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς επιβάρυνση τους, σε οποιαδήποτε δομή του Δημοσίου τομέα. Η λήψη του δείγματος θα πρέπει να πραγματοποιείται το ανώτερο 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο διενέργειας της επέμβασης. Για τη λήψη δείγματος θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προσκομίζει έγγραφη βεβαίωση της ιδιωτικής κλινικής ή του χειρουργού που να αναφέρει τον χρόνο και τον τόπο της προγραμματισμένης επέμβασης.

Τέλος επισημαίνεται ότι παραμένει υποχρεωτική η τήρηση όλων των λοιπών μέτρων προστασίας.