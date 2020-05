Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη 10 κρούσματα στην Νέα Σμύρνη

Ανησυχία στην συνοικία της Λάρισας, μετά το καινούρια κρούσματα στην περιοχή.

"Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης που έγινε τη Δευτέρα 11-5-2020 από συνεργεία του ΕΟΔΥ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, από τα 73 δείγματα που εξετάστηκαν βρέθηκαν: 10 θετικά και 63 αρνητικά", όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία και προβλημαρισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, η οποία είχε μείνει επί εβδομάδες σε καραντίνα.

Εν τω μεταξύ, σε 152 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξε 80χρονος, με πολλά υποκείμενα νοσήματα, στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ήταν 2.726, εκ των οποίων το 55.5% αφορά άνδρες. Από αυτά, 607 (22.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1374 (50.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.