Πολιτισμός

Ο “Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας”: η βόλτα του Κώστα Μπακογιάννη στο κέντρο (βίντεο)

Βίντεο με το σχέδιο για τον «Μεγάλο Περίπατο» και η βόλτα του Δημάρχου Αθηναίων στη Βασιλίσσης Όλγας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου.

Το σχέδιο για την δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις που έγιναν ποτέ στην πόλη μας, του "Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας", παρουσιάζει μέσα από δύο βίντεο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Πρόκειται για ένα έργο με διπλή αξία και σημασία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, καθώς η αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για μια σημαντική αύξηση του δημόσιου χώρου και αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς -όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο σε πολλές μεγαλουπόλεις στο εξωτερικό-ενώ παράλληλα τα σχέδια πολλών δεκαετιών για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου γίνονται επιτέλους πραγματικότητα.

μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", έδωσε μια εικόνα για τα έργα που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι θα είναι ένα έργο ζωντανό και ανοιχτό, το οποίο θα γίνει σταδιακά. Ο κ. Μπακογιάννης,





Λίγο αργότερα, ο ίδιος περπάτησε στη Βασιλίσσης Όλγας , αναπόσπαστο κομμάτι του "Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας", στην καρδιά της διαδρομής του, όπως ο ίδιος τονίζει στο βίντεο που ανήρτησε τα social media.









Η ζωτικής σημασίας παρέμβαση θα ξεκινήσει πιλοτικά από τα τέλη Ιουνίου, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να τίθενται σε άμεση εφαρμογή, τις επόμενες εβδομάδες «συστήνοντας» ξανά το αθηναϊκό κέντρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Έχοντας ως βάση αναλυτικά επεξεργασμένες μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις των αλλαγών που θα γίνουν.









Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας - και μάλιστα με ευρύτατη πλειοψηφία - για τη δημιουργία του Μεγάλου Περίπατου της πόλης έγινε μετά την λεπτομερή παρουσίαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον Συγκοινωνιολόγο Καθηγητή Γιώργο Γιαννή, επικεφαλής της ομάδας Συγκοινωνιολόγων που έχει συσταθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τον συγκεκριμένο σκοπό, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων. Στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά και δόθηκαν απαντήσεις σε μια σειρά από θέματα σχετικά με: - Τους στόχους και το πλαίσιο της επέμβασης - Τις συνθήκες κυκλοφορίας σήμερα στην Αθήνα και διεθνώς - Τις κυκλοφοριακές επεμβάσεις για την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου - Την εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων Ο Καθηγητής Γιώργος Γιαννής αναφέρθηκε τέλος, διεξοδικά στα συμπεράσματα από τα οποία προκύπτουν σημαντικά οφέλη για όλους από τις επεμβάσεις στην κινητικότητα στην πόλη, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παρουσίαση που μπορείτε να δείτε παρακάτω: