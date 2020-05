Πολιτισμός

Διεθνής βράβευση για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθε διεθνής βράβευση ελληνικού φορέα αποτελεί τιμή για την Ελλάδα δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Με το βραβείο Youniversal του προγράμματος Global Fine Arts Awards τιμήθηκαν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο διευθυντής του, καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, για την έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» («Picasso and Antiquity. Line and Clay»).

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το βραβείο απονέμεται στους επιμελητές σημαντικών και δημοφιλών εκθέσεων. Υποβλήθηκαν 99 υποψηφιότητες από 27 χώρες και 74 πόλεις και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού στη διαδικτυακή ψηφοφορία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η απονομή του βραβείου Youniversal στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στον Διευθυντή του κ. Νίκο Σταμπολίδη είναι η επιβράβευση της συστηματικής, πολύχρονης εργασίας που γίνεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, δημιουργώντας εμπνευσμένες, ευρηματικές εκθέσεις-γεγονότα που ανανεώνουν το κοινό των μουσείων. Συγχαίρω τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη και τους συνεργάτες του. Η βράβευσή του τιμά το έργο του. Κάθε διεθνής βράβευση ελληνικού φορέα αποτελεί τιμή για την Ελλάδα».

Στην σπάνια και πρωτότυπη αυτή έκθεση, που επιμελήθηκε ο Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Καθηγητής Ν. Χρ. Σταμπολίδης και ο Ιστορικός Τέχνης Olivier Berggruen, για πρώτη φορά 68 σπάνια κεραμικά και σχέδια του Πικάσο «συνομίλησαν» θεματικά με 67 αρχαιότητες, δημιουργώντας ένα μοναδικό «Θεϊκό Διάλογο» μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της μοντέρνας τέχνης.

Η επιτροπή των Global Fine Arts Awards επέλεξε έναν νικητή για 13 κατηγορίες βραβείων. Τα δύο τελικά βραβεία, Youniversal και YOU-2, επιλέγονται με δημόσια ψηφοφορία στον ιστότοπο του GFAA και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ό,τι αφορά την προέλευση των υποψηφίων, το 23% είναι ομάδες και καλλιτέχνες από την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το 13% προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, ενώ το 33% των υποψηφίων είναι γυναίκες.

Το πρόγραμμα GFAA Global Fine Art Awards, που πραγματοποιήθηκε φέτος για 6η χρονιά, διεξάγει έρευνα όλο το χρόνο, εντοπίζοντας τις καλύτερα επιμελημένες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.