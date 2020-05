Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Παράταση της ανομβρίας και υψηλές θερμοκρασίας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τη Βαμβακάδα (ψύλλα), στην Ελιά.

Είναι μυζητικό έντομο και προσβάλλει τη νέα βλάστηση. Εκκρίνει χαρακτηριστική λευκή κηρώδη ουσία μαζί με κολλώδες μελίτωμα που καλύπτουν τις κορυφές των νέων βλαστών και τις ταξιανθίες.

Συστήνεται αντιμετώπιση μόνο σε ελαιώνες μειωμένης ανθοφορίας και όπου τα καλυμμένα με βαμβακάδα άνθη ξεπερνούν το 30%.

Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα με προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση βαμβακάδας και πυρηνοτρήτη.

.Αποφύγετε τις επεμβάσεις με χαλκούς κατά την άνθιση. Οι χαλκοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν το αργότερο μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων. Όπου είναι απαραίτητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μη χαλκούχο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: