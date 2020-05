Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι έχει να συναντηθεί διά ζώσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν “περισσότερο από μήνα”.

Θετικός στον νέο κορονοϊό βρέθηκε και ο εκπρόσωπος Tύπου του Ρώσου προέδρου, o Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος σήμερα. Διευκρίνισε ότι έχει να συναντηθεί διά ζώσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν περισσότερο από ένα μήνα.

"Ναι, νόσησα και κάνω θεραπεία", ήταν η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε αν πράγματι διαγνώσθηκε με κορονοϊό. Ο Πεσκόφ δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι έχει να συναντηθεί διά ζώσης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν "περισσότερο από μήνα".

Πρόσφατα με κορονοϊό είχε διαγνωσθεί ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, ο επικεφαλής του υπουργείου Κατασκευών Βλαντίμιρ Γιάκουσεφ και η υπουργός Πολιτισμού Όλγα Λιουμπίμοβα.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός βρίσκεται από τις 30 Απριλίου υπό ιατρική παρακολούθηση σε κρατικό νοσοκομείο της Μόσχας, ενώ οι γιατροί δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται θετικά.