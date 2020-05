Καιρός

Καιρός: βοριάδες και ζέστη την Τετάρτη

Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Τετάρτη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3-4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιάδες, με ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα αναπτύσσονται παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Στα ανατολικά, θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φυσούν μεταβλητοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 3-5 μποφόρ. Από το μεσημέρι, οι άνεμοι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους, με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, από 10 έως 30 βαθμούς).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3-5 μποφόρ. Από το μεσημέρι, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειων διευθύνσεων. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, ενώ βαθμιαία θα γίνουν βοριάδες, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Ευνοείται εκ νέου η μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.