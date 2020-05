Κοινωνία

Τραγωδία: αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε παιδί (εικόνες)

Για περίπατο είχε βγει το άτυχο παιδί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα ανήλικο παιδιί στην Κορινθία, την ώρα που είχε βγει για περπάτημα!

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, κάτω από αδιευκρίνηστες ακόμα συνθήκες, αυτοκίνητο τον παρέσυρε στην οδό Εξαμίλια – Ξυλοκέριζας.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και κατάφερε λίγη ώρα αργότερα να συλλάβει έναν 52χρονο, ο οποίος και ανακρίνεται.





