Κοινωνία

Μητροπολίτης Φιλίππων στον ΑΝΤ1: αποδείξτε μας ότι ο κορονοϊός κολλάει από τη Θεία Κοινωνία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης Στέφανος εξηγεί πώς θα γίνονται οι γάμοι και οι βαφτίσεις, αλλά και πώς θα ελέγχεται ο αριθμός των πιστών που θα εισέρχονται στους ναούς.