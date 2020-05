Κοινωνία

Κικινής στον ΑΝΤ1: σε κίνδυνο τα ευαίσθητα δεδομένα των μαθητών (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος μιλά για τις αντιδράσεις που έφερε η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για τα παιδιά;