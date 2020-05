Οικονομία

“Μουδιασμένη” η αγορά στη σκιά του κορονοϊού (βίντεο)

Αποτίμηση των πρώτων ημερών μετά το λουκέτο κάνουν οι έμποροι, που άνοιξαν χθες τα καταστήματά τους. Εξοικειωμένοι με τα μέτρα προστασίας δείχνουν οι καταναλωτές.