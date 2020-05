Οικονομία

Τουρισμός: “ευέλικτα” υγειονομικά πρωτόκολλα ζητούν οι επαγγελματίες (βίντεο)

Βιώσιμες λύσεις για να λειτουργήσουν ξανά τα ξενοδοχεία ζητούν οι φορείς του Τουρισμού, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.