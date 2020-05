Life

Με γάντια, μάσκες και αντισηπτικό οι Έλληνες στις παραλίες (βίντεο)

Οι ελεύθερες παραλίες γέμισαν με κόσμο, μετά την απότομη άνοδο του υδραργύρου, με τους λουόμενους να προσπαθούν να τηρήσουν τις αποστάσεις ασφαλείας.