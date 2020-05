Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: ετοιμάζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Τουρισμό (βίντεο)

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις συγκεντρώσεις στις πλατείες, τις μετακινήσεις σε ηπειρωτικά και νησιά καθώς και τις προκλήσεις των Τούρκων με την Αγια Σοφιά..

Ετοιμάζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Τουρισμό και τους εργαζόμενους σε αυτό, ξεκαθάρισε ο Στέλιος Πέτσας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου΄

Αναμένουμε τις αποφάσεις της Κομισιόν για τις μεταφορές και εν συνεχεία θα ανακοινώσουμε το σχέδιο μας πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναφερόμενος στο άνοιγμα της εστίασης είπε ότι δεν υπάρχει "χρυσή συνταγή" καθώς σταθμίζονται όλοι οι κίνδυνοι. Δεν απέκλεισε, πάντως, το άνοιγμα πριν από την 1η Ιουνίου εαν είναι θετικές οι εισηγήσεις των επιδημιολόγων.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία της κυβέρνησης για τις συγκεντρώσεις στις πλατείες και εκτίμησε ότι η σταδιακή απελευθέρωση των μετακινήσεων προς την ηπειρωτική χώρα και τα νησια ενδεχομένως θα λειτουργήσει αποσυμφορητικά. Διευκρίνισε ότι το άνοιγμα προς όλα τα νησιά θα γίνει προσεκτικά και σε απόσταση χρόνου προκειμένου τα αποτελέσματα να αξιολογούνται από τους ειδικούς,

Αναφέρθηκε και στα δύο κρούσματα σε μετανάστες στη Λέσβο, υπογραμμίζοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας διότι ανιχνεύθηκαν έγκαιρα όπως προβλέπεται από τους ελέγχους που γίνονται σε κάθε νέα άφιξη μεταναστών σε νησί.

Τέλος ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε πως είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου για μετατροπή της Αγια Σοφιάς σε Τζαμί. Η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη, δεν εκβιάζονται , όπως το δείξαμε και στον Έβρο, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας και σημείωσε πως αναδεικνύουμε συνεχώς στην διεθνή κοινότητα τις προκλήσεις των Τούρκων.