Τσιόδρας: δεν έχει τελειώσει ακόμη η πάλη με τον κορονοϊό

«Δεν μπορούμε να το πάρουμε στα αστεία, δεν έχει τελειώσει ακόμη η πάλη με τον ιό». Με αυτά τα λόγια ο Σωτήρης Τσιόδρας εξήγησε κατά την απογευματινή ενημέρωση ότι δεν έχει σημάνει λήξη συναγερμού όσον αφορά τον κορονοϊό. «Χώρες που χαλάρωσαν τα μέτρα, κατέγραψαν σταδιακή αύξηση των περιστατικών» σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επισήμανε και πρόσθεσε ότι «θα απαιτηθούν τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες από την αρχή της άρσης των μέτρων ώστε να δούμε αν τα καλά δεδομένα παραμένουν ίδια».

Βέβαια όπως τόνισε, αυτό εξαρτάται κατά κύριο λόγο από εμάς τους ίδιους και τη συμπεριφορά μας. «Ο ιός θα συνεχίσει να βρίσκεται ανάμεσα μας και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα υγιεινής και τις αποστάσεις» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στα φαινόμενο συγχρωτισμού σε πλατείες τονίζοντας πως «οι λαοθάλασσες του Σαββατοκύριακου δείχνουν άγνοια κινδύνου και υποτίμηση της προσπάθειας που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα».

Ο Σωτήρης Τσιόδρας κάλεσε τους πολίτες να αναζητούν εναλλακτική λύση για τη μετακίνηση τους -αν μπορούν - και να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Επίσης όπως είπε «όταν πρέπει να τα χρησιμοποιούν, να φορούν μάσκα και να τηρούν την υγιεινή των χεριών». Στο σημείο αυτό, μίλησε και στην λανθασμένη χρήση μάσκας. «Είδα πολλά λάθη, όπου η μάσκα κάλυπτε μόνο το στόμα η μόνο το πιγούνι. Η χρήση μάσκας είναι σημαντικό να συνοδεύεται από αντισηπτικό και ένα σακουλάκι όπου θα μπορεί να αποθηκεύεται και να απορρίπτεται εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί. Αν δε χρησιμοποιείται σωστά κάνει κακό αντί για καλό» είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καθηγητής και στην υγιεινή των χεριών. Όπως παρατήρησε «δεν χρειάζονται χειραψίες και αγκαλιές με ανθρώπους που είχαμε να δούμε πολύ καιρό. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την υγιεινή των χεριών, ιδίως μετά από κάθε επαφή με άψυχα αντικείμενα όπως πόμολα κουμπιά χειρολαβές και αλλά να μην ξεχνάμε να πλένουμε τα χέρια μας όταν γυρίζουμε στο σπίτι». Επίσης αναφέρθηκε στους εξωτερικούς χώρους λέγοντας πως ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και σε αυτούς ιδίως όταν σημειώνεται υψηλός συγχρωτισμός. Συνέστησε ακόμα να αποφεύγουμε τις επαφές με πολλά και διαφορετικά άτομα την περίοδο αυτή και να παραμένουμε σε ένα δικό μας στενό φιλικό οικογενειακό εργασιακό κύκλο, προκειμένου να μην εκτιθέμεθα περισσότερο στον ιο. Τόνισε τέλος ότι η επιτήρηση της υγείας μας, παραμένει εξαιρετικά σημαντική και οποιοδήποτε σύμπτωμα που παραπέμπει σε αυτά του κορονοϊού θα πρέπει άμεσα να μας κινητοποιεί.

Οι τρεις κανόνες με βάση τους οποίους θα πρέπει να λειτουργήσει ο τουρισμός

«Σίγουρα δεν είμαστε σε φάση να μιλήσουμε για άνοιγμα του τουρισμού από το εξωτερικό αυτή τη στιγμή, αλλά οπωσδήποτε γίνονται κάποιες συζητήσεις με ποιους υγειονομικούς κανόνες θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει ο τουρισμός στην πατρίδα μας». Με αυτά τα λόγια ο Σ.Τσιόδρας απάντησε σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ -ΜΠΕ και πρόσθεσε: « θεωρώ ότι θα γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες. Τίποτα δεν είναι οριστικό ακόμα.

Αν φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα επιτρέπεται ο τουρισμός θα υπάρχουν κανόνες που θα έχουν σχέση με τον εργαστηριακό έλεγχο ιδίως αν αυτός μπορεί να διασφαλίσει ότι κάποιος δεν είναι φορέας της νόσου όταν ταξιδεύει ή έχει περάσει τη νόσο». Ένας δεύτερος κανόνας είναι ότι η μετακίνηση θα γίνεται με χρήση μάσκας αλλά και με μέτρα αντιμετώπισης ενός υπόπτου περιστατικού σε μέσο μεταφοράς, και ένας τρίτος κανόνας όπως ανέφερε ο κος Τσιόδρας είναι η προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου και « φαντάζομαι δεν θα ρισκάρουμε σε μια περίοδο που μπορεί να κυκλοφορεί ακόμα ο ιός, τη μεταφορά του σε ένα εξοχικό ή σε ένα σπίτι στο χωριό στο οποίο μένουν άνθρωποι με αυξημένο κίνδυνο». Αναφερόμενος στο μέσο μεταφοράς που θα μας πάει στο χώρο των διακοπών είπε ότι είτε αυτό είναι αεροπλάνο είτε πλοίο « παντού θα χρειάζεται η προσοχή και η τήρηση των μέτρων , εάν και εφόσον γίνει η εφικτή η διαδικασία του τουρισμού και κυρίως η τήρηση των αποστάσεων».

Ο κος Τσιόδρας κατέληξε υπενθυμίζοντας ότι η παγκόσμια διασπορά του ιού ξεκίνησε από εισαγόμενα κρούσματα, από ταξιδιώτες όπως είπε και πρόσθεσε: « Ακόμα και διαδικασίες εσωτερικού τουρισμού μπορεί να υποβάλλονται σε κάποιες απαγορεύσεις. Μπορούμε να σκεφτόμαστε όλο και περισσότερο τον εσωτερικό τουρισμό αν παραμείνουμε σε μια καλή κατάσταση και εύχομαι τα οποία προβλήματα- γιατί θα υπάρξουν προβλήματα- να μπορούν να αντιμετωπίζονται ταχύτερα με τη διαδικασία του εργαστηριακού ελέγχου, της απομόνωσης και της ιχνηλάτισης των επαφών και πρόσβασης στο ΕΣΥ». Πολλά συζητούνται αλλά τίποτα προς το παρόν δεν έχει αποφασισθεί και δεν είναι σίγουρο, κατέληξε ο κ. Τσιόδρας.