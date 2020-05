Υγεία - Περιβάλλον

Επιστήμονες βρήκαν αντίσωμα που σκοτώνει τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μια σπουδαία ανακάλυψη για την καταπολέμηση του κορονοϊού ισχυρίζονται ότι έκαναν Ισραηλινοί επιστήμονες.

Το Ινστιτούτο Βιολογικής Έρευνας του Ισραήλ (IIBR) ολοκλήρωσε μια πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα, εντοπίζοντας ένα αντίσωμα που εξουδετερώνει τον κορoνοϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Είμαι περήφανος για το προσωπικό του Ινστιτούτου, το οποίο έχει κάνει μια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ναφταλί Μπενέτ χθες, Δευτέρα, έπειτα από επίσκεψή του στο εργαστήριο που έχει την έδρα του στο Ness Ziona, γράφει η εφημερίδα Jerusalem Post.

Το IIBR εργάζεται τώρα για να κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία και να εξασφαλίσει την εμπορική της ανάπτυξη, προστίθεται, ενώ αναφέρεται ότι όλες οι νομικές διαδικασίες θα συντονίζονται με το υπουργείο Άμυνας. «Αυτό το επιστημονικό επίτευγμα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πρόοδο για τη θεραπεία ασθενών με κορoνοϊό και δεν είναι εμβόλιο για ευρεία χρήση», προστίθεται στη δήλωση.

Τον περασμένο μήνα, το IIBR ανακοίνωσε ότι είχε αρχίσει να δοκιμάζει ένα δοκιμαστικό εμβόλιο για τον COVID-19 σε τρωκτικά.

Εν τω μεταξύ, το IIBR και η πόλη Yeroham, ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι σχεδιάζουν να ανοίξουν την πρώτη εγκατάσταση παραγωγής εμβολίων του Ισραήλ, σε συνεργασία με κάποια από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με εκπρόσωπο των τοπικών αρχών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Worldometer, στο Ισραήλ έχουν καταγραφεί συνολικά 16.506 κρούσματα και 258 θάνατοι από τον κορoνοϊό. Την ίδια στιγμή έχουν αναρρώσει 11.843 άτομα, ενώ τα ενεργά κρούσματα είναι 4.405. Τα εργαστηριακά τεστ στη χώρα ανέρχονται σε 53.902 ανά 1 εκατ. πληθυσμού. Κατά μέσο όρο, το Ισραήλ καταγράφει 30 θανάτους και 1.907 κρούσματα ανά 1 εκατ. πληθυσμού.