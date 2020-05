Κοινωνία

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση 31χρονης

Ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο…

Εξαφανίστηκε, στις 02:00 π.μ. της Τρίτης, από την περιοχή του Κερατσινίου, η Μαρίνα Στεπανιούκ, 31 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μαρίνας Στεπανιούκ τις απογευματινές ώρες, και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν συγκατάθεσης των γονιών της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρίνα Στεπανιούκ έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι μπλούζα με κουκούλα, μπλε παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.